Schmeichel ødelagde vildt odds

En fodboldfan havde inden sæsonen lavet et odds, som Kasper Schmeichel var med til at forpurre med få sekunder igen

Nogle gange er det bare ekstra bittert.

Det har fodboldfan Antony Johnson måtte sande.

Før sæsonen spillede han på, at Manchester Uniteds offensive spiller Jesse Lingard hverken måtte score eller assistere en eneste gange i løbet af hele Premier League-sæsonen.

Efter 36 kampe lagde han et billede af kuponen, som gav odds 41, op på Twitter og skrev, at nu manglede der kun to kampe, før den var hjemme.

Lingard making me sweat tonight. 36 down, 2 to go. @JesseLingard pic.twitter.com/6BEBxBdSG6 — Antony Johnson (@Fat_Tony88) July 16, 2020

Oddset så ud til at gå sikkert hjem - altså lige indtil at Kasper Schmeichel begyndte at drible på kanten af eget felt efter 97 minutter og 25 sekunder. Jesse Lingard pillede bolden fra den danske stjerne og kunne nemt trille den ind i det tomme mål.

Og så skulle man tro, at Antony Johnson ville ærgre sig gevaldigt over den nu ubrugelige kupon, men kort efter Lingards første mål i sæsonen, blev der alligevel vist overskud fra oddseren.

'Skulle aldrig have tvivlet på en sand konge. Top trolling af Jesse Lingard', skrev Johnson på Twitter.

Flere Twitter-brugere kommer også med et par sjove kommentarer på vejen.

'Han ventede faktisk indtil den sidste afslutning i sæsonen - bare for at opbygge dit håb.'

'Er ærgerlig på dine vegne, men undervurdér ikke Messi Lingard', lyder det på det sociale medie.

Jesse Lingard ender derfor med at have scoret det ene mål mod Leicester og lavet nul assists i 22 Premier League-kampe i denne sæson.

Med Manchester Uniteds sejr tager de tredjepladsen i Premier League og den direkte adgang til Champions League-gruppespillet, som Chelsea også spiller sig i med fjerdepladsen.

Schmeichel og Leicester indløser billet til næste sæsons Europa League-gruppespil med femtepladsen.

