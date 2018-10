Schmeichel og co. missede gylden mulighed mod West Hams ti mand

Både Leicester og West Ham mødte op med to liganederlag i træk og jagtede sejr, men opgøret endte 1-1.

Trods hjemmebane, en mand i overtal i hele anden halvleg samt et ensidigt pres lykkedes det første Leicester at udligne i det 89. minut og dermed sikre et point.

Det placerer Leicester som nummer 12 med 13 point, mens West Ham med seks nederlag i ti kampe blot har otte point.

Kasper Schmeichel blev passeret efter en halv time, da Fabian Balbuena fra tæt hold bragte West Ham foran 1-0.

Efter et frispark blev bolden i feltet headet på tværs til en helt fri Balbuena, der knaldede et hovedstød på træværket. Bolden sprang ud til Balbuena igen, og han sparkede den i mål uden chance for Schmeichel.

Otte minutter senere gik klappen så fuldstændig ned for West Hams Mark Noble.

Den 31-årige midtbanespiller plantede støvlerne med knopperne lige på anklen af Wilfred Ndidi, og dermed fik Noble helt korrekt et direkte rødt kort.

Leicester pressede på efter scoringen og udvisningen og kom til flere muligheder.

Efter en time headede Jamie Vardy lige over mål, og presset fra hjemmeholdet tog yderligere til.

Harry Maguire headede på overliggeren med 25 minutter igen, og opgøret havde udviklet sig til en ensidig forestilling med Leicester på bolden, mens West Ham forsøgte at hive den smalle sejr hjem.

Et frispark i det 80. minut til West Ham skabte en stor mulighed for Angelo Ogbonna.

Leicester fortsatte presset, og et minut før tid kom udligningen så.

Wilfred Ndidi tog chancen langt ude fra og hamrede bolden afsted. Den blev rettet af i West Hams forsvar og sejlede i mål uden chance for West Ham-keeper Lukasz Fabianski.

Se også: Ronaldo scorer drømmemål

Se også: Stjerne-duo sender Liverpool til tops

Se også: Engelsk fodbold i chok - legende hastet på hospitalet