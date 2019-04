Schmeichel og Leicester forlænger Arsenals krise

Arsenals stime af dårlige resultater i Premier League fortsætter.

Søndag tabte London-klubben for tredje kamp i træk, da det ude mod Leicester blev til et 0-3-nederlag.

Det er samtidig Arsenals fjerde nederlag i de seneste fem ligakampe.

Dermed taber klubben et skridt i jagten på den vigtige fjerdeplads, der giver adgang til næste sæsons Champions League-gruppespil.

Unai Emerys tropper har på femtepladsen ét point færre end nummer fire, Chelsea, der senere søndag møder Manchester United.

Afhængig af resultatet i den kamp kan Chelsea enten øge forspringet til Arsenal, eller også kan United overhale Arsenal i tabellen.

Leicester hopper med sejren op på ottendepladsen i Premier League med 51 point efter 36 kampe.

Det var ikke til at se, at Arsenal var det bedst placerede hold i ligaen af de to hold søndag. Leicester viste sig bedst frem og spillede sig til flere muligheder foran mål.

Bolden kom dog ikke i mål i første halvleg. Til gengæld fik Leicester en fordel, da Arsenals Ainsley Maitland-Niles ti minutter før pausen efter en klodset tackling fik sit andet gule kort og blev vist ud.

Foto: David Klein/Ritzau Scanpix

Et lille kvarter inde i anden halvleg fik Leicester så prikket hul på målbylden. James Maddison sendte et hårdt indlæg ind i feltet, og belgiske Youri Tielemans headede bolden i mål.

Scoringen fik Arsenal til at satse mere fremadrettet, men gæsterne fik ikke udlignet.

I stedet blev det 2-0 med cirka fem minutter tilbage, da Kasper Schmeichel med et langt udspark sendte Jamie Vardy i dybden.

Den hurtige angriber sendte i første omgang bolden på overliggeren, men fik headet returbolden i mål.

Det var også Vardy, der i overtiden gjorde det til 3-0 efter et flot opspil.

Foto: Carl Recine/Ritzau Scanpix

