Schmeichel og Leicester slår City på sen scoring

Manchester City og Leicester spillede hver en god halvleg i årets Community Shield-kamp på Wembley. En stor brøler af Citys Nathan Aké endte med at afgøre kampen til Leicesters fordel.

Den hollandske forsvarsspiller fjumrede i det få minutter før tid og begik efterfølgende straffespark. På det scorede Kelechi Iheanacho det enlige mål i Leicesters 1-0-sejr.

Fra kampens start lignede det, at Leicester var langt mere motiveret end Manchester City i mødet mellem seneste sæsons mestre og FA Cup-vindere.

Pep Guardiolas mesterhold lignede et mandskab, der lidt tog det som en træningskamp, mens Kasper Schmeichel og co. virkede som et hold, der spillede om et trofæ. Hvad der da også var på højkant.

Grafik: Sofascore

Ud over et godt frisparksforsøg fra Ilkay Gündogan, som Kasper Schmeichel flot reddede, var det Leicester, som kom frem til chancerne i de første 45 minutter.

Jamie Vardy fik de to bedste muligheder, hvor Zack Steffen i citymålet på den sidste diskede op med en mirakelredning på afslutningen fra nært hold.

Meget kunne tyde på, at Guardiola havde givet Manchester City-spillerne en opsang i pausen. Holdet kom ud med en helt anden energi til anden halvleg.

Leicester blev sat under pres, og kampbilledet var vendt helt på hovedet.

City tiltvang sig mere og mere boldbesiddelse på Leicesters banehalvdel, og det gav mere arbejde til Schmeichel på stregen.

Guardiola gav også debut til dyrt indkøbte Jack Grealish i løbet af anden halvleg, men han fik ikke sat noget stort aftryk på kampen.

De helt store chancer blev det ikke til, og alt tydede på, at kampen skulle finde sin vinder efter straffesparkskonkurrence. Der spilles ikke forlænget spilletid i Community Shield.

Det blev imidlertid ikke nødvendigt. Som bageste mand jokkede Nathan Aké i bolden, mistede den og begik straffespark kort før tid.

Det udnyttede den tidligere cityspiller Kelechi Iheanacho, og så kunne Leicester indkassere sæsonens første trofæ.