Schmeichel overrasker: Vil ikke afvise klubskifte

Kasper Schmeichel har efterhånden udviklet sig til en af Premier Leagues allerbedste målmænd, hvor han har været med til at spille Leicester fra Championsship til en fast del af toppen i den bedste engelske række.

Mange har måske spurgt sig selv, hvornår den danske landsholdsmålmand skal videre, og nu åbner han selv op for den snak. Det gør han i et interview til TV3 Sport.

- Der findes måske kun 12 klubber, jeg kunne forestille mig ville være større at skifte til, og når man kigger på dem, så er der en masse dygtige målmænd, der er yngre end mig.

Til afhøring hos Brøndby-legenden Bomber Bo

- Klubben (Leicester City, red) forsøger hele tiden at blive bedre, og jeg har nydt at være her, siden jeg trådte ind af døren. Græsset er måske ikke grønnere på den anden side, men jeg vil ikke afvise, at jeg skal prøve mig af et andet sted. Jeg tager det som det kommer, siger Kasper Schmeichel.

'Der kan ske hvad som helst'

Han og Leicester mødte 2. juledag Manchester United hjemme på King Power Stadium. Det hele handler dog ikke kun om fodbold i juledagene.

- Jeg tror, hvis det her år har lært os noget, så er det at vi ikke kan planlægge. Der kan ske hvad som helst. For mig handler det om at nyde julen, der kommer en dag, hvor jeg ikke spiller mere, og så vil jeg nok sidde tilbage og ønske, at jeg havde nydt det noget mere.

Leicester indtager en øjeblikkelig andenplads med fire point op til Manchester United efter lørdagens 2-2-kamp.

Aston Villa kæmper sig til forlænget julestemning

Rashford kun overgået af Rooney og Ronaldo

Evander-salg kan blive FCM-nøglen