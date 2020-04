Schmeichel overrumplet efter opkald til far

Kasper Schmeichel holdt langt fra igen, da han gæstede den populære 'That Peter Crouch Podcast', hvor den langlemmede og populære angriber inviterer store fodboldpersonligheder ind.

I udsendelsen fortæller den danske landsholdskeeper anekdoter på stribe og han kommer blandt andet omkring om de berømte Tivoli-ture med Leicester-holdet og hvordan holdkammeraten Jamie Vardy stjal hans joke.

Men han går også ind i andre episoder, der er kommet til at definere den flotte karriere, som han har haft.

En af de tidspunkter kom, da han skulle debutere i Premier League for Manchester City. Joe Hart var blevet skadet til træning, men den dengang unge dansker vidste ikke, om det betød grønt lys for ham.

Han fik beskeden dagen inden kampen mod West Ham og fortæller så, at han ringede til sin far Peter Schmeichel for at fortælle ham de gode nyheder.

- Han sagde: Ja, det ved jeg. Sven (Göran Eriksson, daværende City-manager, red.) har sagt det. Og jeg stod bare der: Sven har fortalt det til min far, siger han med et stort grin.

En ung Kasper Schmeichel i buret til sin første Premier League-kamp. Foto: Alessia Pierdomenico/Ritzau Scanpix

Der var dog gode tanker bag.

Den svenske manager ønskede, at Peter Schmeichel og Kaspers mor kunne nå til England for at se kampen. Og forældrene ville ikke lægge ekstra pres på ved at fortælle, at de kom.

Kasper Schmeichel fortalte også i podcasten, at Eriksson var uhyre vigtig for hans udvikling. Og så husker han, at svenskeren kaldte ham 'verdensklasse', hvilket fik ham til at ose af selvtillid.

Schmeichel fik ti kampe for Manchester City, før han i 2009 rykkede videre og blev genforenet med Eriksson i Notts County. Dernæst gik turen til Leeds og så til Leicester, hvor det hele har taget ekstra fart.

