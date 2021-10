Schmeichel overrumplet fra start

Efter en svær sæsonstart har Arsenal efterhånden fundet melodien i Premier League.

Lørdag tog London-klubben en fin skalp ved at slå Leicester med 2-0 på udebane.

Dermed går Arsenal, der lagde ud med at tabe de tre første ligakampe, ubesejret igennem oktober, som det også var tilfældet i september. I de to måneder har ni betydende kampe givet syv sejre og to uafgjorte.

Sejren over Leicester betyder, at Arsenal for en stund i hvert fald kravler op på femtepladsen med 17 point for 10 kampe, inden de bagvedliggende klubber skal i aktion i tiende spillerunde.

Arsenal skød runden i gang ved at overfalde Leicester med stor energi. Det gav bonus allerede efter fire minutter. Bukayo Saka servede et hjørnespark, som Gabriel kastede sig ind i med hovedet og scorede bag sagesløse Kasper Schmeichel til 1-0.

Fordoblingen kom efter 17 minutter efter et godt gennemspillet angreb. Den unge midtbanespiller Emile Smith Rowe kom på skudhold og levnede ikke den danske landsholdskeeper en chance for at redde den tempererede afslutning.

Siden kom Leicester bedre med, og der skulle en mirakelredning til for at forhindre en 1-2-reducering kort inden pausen.

Arsenal-keeper Aaron Ramsdale forhindrede mesterligt Leicester i at reducere kort før pausen. Foto: Peter Nicholls/Reuters

James Maddison sendte et frispark mod målhjørnet, og helt utroligt reddede målmand Aaron Ramsdale ved hjælp af overliggeren, inden han også kastede sig i vejen for ripostafslutningen.

Unge Ramsdale, der kom fra Sheffield United denne sommer, stod i det hele taget en stor kamp for Arsenal og bidrog til, at udeholdet holdt sig foran med to mål.

I den anden ende havde Kasper Schmeichel også en flot fodparade, da Pierre-Emerick Aubameyang var meget tæt på at øge til 3-0 midtvejs i anden halvleg.

Leicester, der havde Jannik Vestergaard på bænken i hele kampen, formåede ikke at bringe spænding til slutfasen, og holdet kom ned på jorden efter to ligasejre i træk. Holdet har 14 point midt i tabellen.

