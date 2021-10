Schmeichel overtalte Laudrup: Han trak sig

De var landsholdskammerater, men Brian Laudrup indstillede sin landsholdskarriere efter "blot" 82 landskampe i 1998 i en alder af 29 år, og dermed var opgøret mod Brasilien ved VM i 1998 sidste gang, Peter Schmeichel spillede på hold med den dygtige offensivspiller.

Men i sin selvbiografi "One", der netop er udkommet, fortæller Peter Schmeichel nu, at han var tæt på at blive klubkammerat med Brian Laudrup i starten af 00'erne.

Historien om, at han var tæt på at skrive under med Manchester City, har Brian Laudrup selv tidligere bekræftet, men Peter Schmeichel kan fortælle mere om, hvordan det gik til, at City var tæt på at lokke Laudrup ud af pension - det var nemlig målmanden, der var primus motor på at få Brian Laudrup til Manchester City.

Peter Schmeichel tog en tørn i Manchester City mod slutningen af karrieren og forsøgte at få Brian Laudrup til det samme. Foto: Reuters/Ritzau Scanpix

Brian Laudrup lod sig pensionere fra AFC Ajax og fodbolden i maj 2000 grundet en skade, men to år senere var han altså tæt på at vende tilbage til grønsværen.

- Det var efter EM 96, at jeg gjorde et af to forsøg på at få Fergie til at købe Brian Laudrup. Han ville have været en fantastisk Manchester United-spiller, og jeg tror, han ville have trivedes der: trygge omgivelser, hvor der blev sat pris på flair i spillet. Fergie købte Karel Poborsky i stedet.

- Senere, i Manchester City, overtalte jeg Kevin Keegan til at skrive kontrakt med Brian. Efter en fodskade havde Brian forladt Ajax i 2000 og droppet karrieren, men han holdt sig i form, i god form, og han havde besluttet sig for, at han ville spille igen. Jeg satte ham og Kevin i kontakt med hinanden, og de nåede til enighed om kontrakten, men i sidste ende trak Brian sig. Han var kun 33 år og en spillertype, som Manchester City-fansene ville have elsket. Og jeg ville have elsket at spille sammen med ham igen, står der i Peter Schmeichels selvbiografi.

Brian Laudrup har tidligere forklaret, at han rådførte sig sin tidligere manager Walter Smith, der sagde, at hvis Laudrup kun var 95 procent sikker på, at han ville spille, skulle han lade være. Og det gjorde han så.

Foruden AFC Ajax nåede Brian Laudrup at spille for FC København, Chelsea FC, Rangers, Milan, Fiorentina, Bayern München, Bayer Uerdingen og Brøndby IF.