Schmeichel raser efter fadæse: Sælg!

Endnu et top-skuffende resultat for Manchester United denne lørdag, og spillerne får nu den tidligere United-kæmpe Peter Schmeichels vrede at føle.

Den danske keeper-legende raser over præstationen og opfordrer til, at klubben sælger i dette transfervindue.

There is hope, international transfer window is open for sales until September 2nd@ManUtd — Peter Schmeichel (@Pschmeichel1) August 24, 2019

- Der er håb, for det internationale transfervindue er stadig åbent for salg indtil 2. september, lyder det fra Schmeichel, der heller ikke holder igen med de vrede emojier.

Manchester United tabte i sidste øjeblik til det undertippede London-hold Crystal Palace, og den tidligere så mægtige klub brændte endda et straffespark undervejs, som Marcus Rashford må tage på sin kappe.

Peter Schmeichel repræsenterede selv De Røde Djævle fra 1991 til 1999 og vandt alt, hvad der er værd at vinde i en af klubbens bedste perioder nogensinde.

Der er de langtfra i dag.

De seneste to kampe har United kun hentet et sølle point. Det er manager Ole Gunnar Solskjær ikke tilfreds med.

- Vi burde have håndteret de sidste fem minutter bedre. Vi forsvarede dårligt til tider i dag, og det kostede os. Nogle gange har man ikke slutproduktet, og det skete i dag. Vi testede ikke deres keeper nok. Det kostede os i dag, siger han efter kampen.

Manchester United har store problemer fra straffesparkspletten for tiden. Paul Pogba brændte i forrige kamp og Marcus Rashford misbruge mod Crystal Palace. Det frustrerer den pressede nordmand.

- To kampe, to misbrugte straffespark. Det er en del af det. Nogle gange sker det. Jeg har selv brændt et par stykker. Hvis vi scorer på dem, er det en anden historie. Hvis vi fortsætter med at sætte os i disse positioner, vil vi få flere straffespark, og vi vil score. Det er bare en af de ting. Vi stoler på, at skytterne kommer til at score, fortæller han.

