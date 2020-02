Schmeichel raser: - Latterligt system

- Hvis vi ikke hurtigt slipper af med dette latterlige system, vil det ødelægge fodbold for evigt.

Peter Schmeichel var mildest talt ikke tilfreds på Twitter, da VAR gav Manchester City straffespark et kvarter inde i anden halvleg af Premier League-topkampen ude mod Leicester.

If we don’t get rid of this ridicules system and quick, it will ruin football forever #VAR — Peter Schmeichel (@Pschmeichel1) February 22, 2020

Heldigvis var sønnen Kasper mand for at redde straffesparket, og han fuldbyrdede dermed næsten en forrygende kamp mod de lyseblå, som han selv repræsenterede i otte kampe fra 2005 til 2009.

Schmeichel kastede sig til højre, men benene blev hængende så langt inde mod midten, at han snuppede Sergio Agüeros straffespark, og dermed lignede det 0-0, indtil indskiftede Gabriel Jesus til sidst slog til og smed en kold spand vand i hovedet på Schmeichel og co.

Schmeichel redder straffe. Foto: OLI SCARFF/Ritzau Scanpix

Straffe modsat?

Danskeren holdt ellers længe Leicester inde i kampen. Kort efter straffesparket kom Agüero igen fri, men Schmeichel lukkede vinklen godt ned og reddede igen med benene.

Manchester Citys straffe kom efter et langskud fra Ilkay Gündogan, som Leicesters Dennis Praet hoppede op og fik blokeret med armene. Nogenlunde samme situation skete i første halvleg i den modsatte ende, men uden der blev dømt straffe, og snakken om forkert brug af VAR diskuteres ikke kun af Peter Schmeichel.

Storkamp af Schmeichel

Allerede inden straffesparket kunne han se sin søn gøre det særdeles godt.

Syv minutter inde i anden halvleg, reagerede Kasper Schmeichel hurtigt og kom godt ned til et knaldhårdt forsøg fra Kevin de Bruyne, som han også kommer til at stå over for i sommerens EM-slutrunde, når Belgien gæster Parken.

Og allerede tidligt i kampen var Schmeichel i fokus. Efter ni minutter kom han godt ned til et skruet langskud fra den tidligere Leicester-stjerne Riyad Mahrez, der for første gang var tilbage på sin tidligere hjemmebane.

FLEST CLEANSHEETS 19/20

10 - Alisson, Liverpool

10 - Nick Pope, Burnley

9 - Kasper Schmeichel, Leicester

9 - Dean Henderson, Sheffield U

9 - Ederson, Manchester City

8 - Ben Foster, Watford SCHMEICHELS 60 PL-CLEANSHEETS

År - rent bur/kampe

19/20 - 9/27

18/19 - 10/38

17/18 - 8/33

16/17 - 8/30

15/16 - 15/38

14/15 - 6/24

08/09 - 0/1

07/08 - 4/7 Vis mere Luk

Buh-råb

Offensivspilleren var en stor del af det overraskende mesterskab i 2016, men lørdag modtog han noget overraskende buh-råb fra hjemmepublikummet, når han var på bolden.

Mere populær er Schmeichel, og han imponerede yderligere, da Ilkay Gündogan tæt under mål sparkede mod det korte hjørne, men danskeren blev stående på benene og reddede med en flot fodparade.

Schmeichel lignede længe helten. Foto: OLI SCARFF/Ritzau Scanpix

I første halvlegs overtid blev danskeren faktisk passeret, men Sergio Agüero blev korrekt vinket for offside, og først da han blev erstattet af brasilianske Jesus kom det tællende mål.

City er nu syv point foran Leicester med 11 kampe tilbage, mens der er 19 point op til førende Liverpool

Hyrer stjerneadvokat

Forude venter store kampe for Manchester City, der næste weekend spiller finale i Carabao Cup på Wembley, mens det onsdag gælder udekampen mod Real Madrid i sæsonens helt store mål Champions League.

Ryger man ud her, så kan der med Financial Fair Play-straffen gå mere end to år, før City igen optræder her.

Seneste nye er der dog, at klubben har hyret en stjerneadvokat, der tjener 180.000 kroner om dagen. Han skal sikre, at City får nedsat straffen på to års karantæne fra Champions League.

