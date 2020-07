Schmeichel stiktosset: - En joke!

Den tidligere landsholdsmålmand er meget utilfreds over torsdagens kendelse, som skete via VAR-systemet

Den danske fodboldlegende Peter Schmeichel er alt andet end begejstret over VAR.

Derfor raser den tidligere Manchester United-stjerne på det sociale medie Twitter, hvor han ikke er bange for at udtrykke sine klare frustrationer over videosystemet.

'Jeg er ked af det, men det der var ikke et straffespark. VAR fortsætter med at være en joke,' skriver Schmeichel.

Danskerens vredesudbrud sker på baggrund af en situation i torsdagens opgør mellem Aston Villa og Manchester United. Her blev sidstnævnte tildelt et lidt 'kontroversielt' straffespark, hvor United-spilleren Bruno Fernandes gik i græsset uden den store berøring fra sin modstander.

I am sorry, but that was not a penalty. VAR continues to be a joke — Peter Schmeichel (@Pschmeichel1) July 9, 2020

Og det er Peter Schmeichel ikke imponeret over. Han er dog langtfra den eneste, der er dybt forarget over VAR.

Tottenhams manager, José Mourinho, er nemlig også rasende over, hvordan VAR-systemet fungerer i det engelske.

Den portugisiske manager var alt andet end tilfreds med en situation i Tottenhams opgør mod Bournemouth, hvor Harry Kane blev nedlagt i feltet uden at blive tildelt et straffespark. Det fik Mourinho op i det røde felt efter kampen.

- Det er den samme dommer, der var VAR-dommer mod Sheffield United. Alle i verden ved, at der var straffe, og jeg siger alle. Jeg mener alle. Det er ikke kun min mening, men alle i verden ved, at der var straffe. Og når jeg siger alle, så mener jeg alle, udbrød Mourinho i et interview med Sky Sports efter opgøret.

Situationen fra kampen mellem Bournemouth og Tottenham, hvor Harry Kane følte sig snydt for et straffespark. Foto: Richard Heathcote/Ritzau Scanpix

Listen over kontroversielle kendelser med VAR i hovedfokus i denne sæson er da også en lang smøre. Således har VAR-systemet været utrolig udskældt i Premier League, hvor tvivlsomme offside-kendelser i efteråret bar en stor del af den negative omtale.

Derfor er det heller ikke første gang, at Peter Schmeichel går til tasterne og stiktosset over VAR. Tidligere på året var den 56-årige dansker nemlig ligeledes ude med heftig kritik af VAR.

'Hvis ikke vi kommer af med det latterlige system (VAR, red.), så vil det ødelægge fodbolden for altid,' skrev Schmeichel på Twitter i februar.

Også Liverpools manager, Jürgen Klopp, har tidligere på sæsonen været ude og skælde ud på VAR, og i efteråret fortalte den succesrige manager, at der herskede et decideret problem med systemet.

- Hør her, vi har et reelt problem. Vi vandt 2-1, og derfor er det ikke så seriøst for mig. Men nu taler vi om disse seriøse og vigtige momenter i fodbold. Det er ikke rigtigt, at vi sidder her og snakker om det. Det er ikke for sjov, for at være ærlig. For det er seriøst, udtalte Klopp dengang til Liverpools eget medie, This is Anfield.

VAR blev indført i Premier League før denne sæson. Inden da var videoteknologien allerede indført i en række af de europæiske ligaer, heriblandt i Bundesligaen, La Liga, Serie A og Ligue 1.

