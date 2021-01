Schmeichel undskylder til fotograf

Kasper Schmeichel holdt målet rent for Leicester i 4-0-sejren over Stoke, men lørdagens optræden blev alligevel ikke helt fejlfri

Selve kampen gik godt. Opvarmningen var en anden historie.

Sådan kan Kasper Schmeichel sammenfatte lørdagens indsats for Leicester, der uden problemer spillede sig videre i FA Cuppen.

Stoke blev pulveriseret eftertrykkeligt med 4-0, og på den led gik alt, som det skulle for den danske landsholdsmålmand, der vanen tro spillede fuld tid.

Anderledes uvant var det, at han måtte indtage en form for skurkerolle i forbindelse med dysten.

Helt og aldeles utilsigtet. Og med en undskyldning til følge. Det skriver Leicester Mercury.

Kort før kampstart kom Schmeichel til at ramme en fotograf i hovedet, da keeperen sparkede en bold væk under opvarmningen.

Foto: Lee Smith/Ritzau Scanpix

John Mallet, som manden med kameraet hed, slap med en rift over det ene øje, men han var aldeles uforberedt, da læderet tæskede mod kamera og ansigt.

- Jeg havde min hat, tørklæde,og maske på, og det næste jeg husker, er et smæk i panden lige over øjnene, siger Mallet.

Den 62-årige opdagede dog først, at skuddet havde efterladt synlige spor, da han noterede blod på bagsiden af den ene hånd, som havde været i kontakt med både hovedet og kameraet.

Hurtigt modtog Mallet opmærksomhed fra Schmeichel, der sendte en undskyldning af sted.

- Kasper kiggede over på mig og smilte, da det gik op for ham, at jeg var kommet til hægterne og var ok. Så løftede han sin hånd op og sagde undskyld.

Den rutinerede fotograf mindes ikke tidligere at være blevet ramt, og han understreger, at han har det helt fint efter den ufrivillige boldkontakt.

