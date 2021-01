Schmeichel vil til nyt land: - 15-20 klubber jeg gider

Kasper Schmeichel anser det for helt sikkert, at han kommer til at spille i et andet land, inden han stopper karrieren

Kasper Schmeichel er årets fodboldspiller

27. juni har Kasper Schmeichel spillet 10 år i Leicester, men selvom han er blevet 34 år og har kontrakt med klubben til sommeren 2023, så er planerne for fremtiden store - og de ligger uden for England.

- Jeg tror helt sikkert, at før jeg stopper min karriere, så kommer jeg til at spille i et andet land, siger Schmeichel i Spillerforeningens podcast 'Spiller til Spiller'.

Han har ingen idé om, hvor henne det bliver.

- Det, der er med målmandsspillet, der er måske kun 15-20 klubber i verden, jeg ville gide til, og der handler det om, om der lige pludselig er åbent et sted, siger Schmeichel, der som barn flyttede med sin far til Portugal, da Peter Schmeichel som 36-årig skiftede fra Manchester United til portugisiske Sporting.

Kasper Schmeichel vil gerne nå at spille i et andet land - måske som far Peter Schmeichel, der tog til Portugal. Foto: Claus Bjørn Larsen/Polfoto

Som ung sad Kasper Schmeichel en del på bænken for Manchester City, som han dog også opnåede otte kampe for, inden han blev udlejet til klubber som Darlington, Bury, Falkirk, Cardiff og Coventry.

I 2009 skiftede han definitivt til Notts County og året efter kom han til Leeds, inden han i 2011 faldt på plads i Leicester.

Schmeichel slår fast, at der ikke har været mange åbninger de senere år, og han tager ikke et sted hen for at sidde på bænken. Det skal være et sted, hvor han selv vil spille, og hvor de vil have ham til at spille.

Torsdag blev han kåret til årets spiller i Danmark for tredje gang - lige foran Simon Kjær og Pierre-Emile Højbjerg.

Hvilken af Kasper Schmeichels redninger var den bedste? Det vurderer han selv i videoen her.

