Schmeichels afløser på trapperne

Kasper Schmeichels mulige skifte til franske Nice er nu muligvis kommet et skridt tættere på at blive realiseret.

Således skriver den portugisiske avis Record, at Benfica-målmanden Odysseas Vlachodimos kan være på vej til Leicester, idet den engelske klub ser den græske landsholdsmålmand som en stærk kandidat til at blive Kasper Schmeichels afløser.

Ifølge Record er Benfica klar til at slippe Vlachodimos for mellem 111 og 148 millioner kroner.

Avisen tilføjer samtidig, at Arsenals Bernd Leno også er et emne i Leicester, omend tyskeren også er på tale i Fulham.

Den franske avis L'Équipe skrev tirsdag, at Leicester er klar til at slippe Kasper Schmeichel på en fri transfer, såfremt den engelske klub er i stand til at finde en afløser for danskeren.

Annonce:

Ifølge den italienske transferjournalist Nicolo Schira har Nice tilbudt Kasper Schmeichel en toårig kontrakt med en option på yderligere ét år.

Den danske landsholdsmålmand, der fylder 36 år til november, har ét år tilbage af sin kontrakt med Leicester City.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Fik du læst: