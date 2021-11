Scorer 17,6 milliarder på ny aftale

Milliarderne flyder stadig i en lind strøm gennem den bedste engelske fodboldrække, Premier League.

Den glamourøse liga har forlænget aftalen med tv-stationen NBC, der sidder på rettighederne til det amerikanske marked.

Den nye aftale løber over de kommende seks år og kaster ifølge The Athletic to milliarder britiske pund ned i ligaens pengekasse. Det svarer til 17,6 milliarder danske kroner.

Beløbet er et godt stykke over det dobbelte af, hvad NBC betalte for at lande den hidtidige aftale, der gjaldt fra 2015.

- Interessen for Premier League bliver større og større, og det er herligt at se den voksende globale efterspørgsel efter at se vores kampe og tage del i vores liga, siger Premier Leagues administrerende direktør, Richard Masters.

Aftalen omfatter rettighederne til at sende samtlige 380 ligakampe i løbet af sæsonen. Ifølge britiske medier har kampene i denne sæson haft i gennemsnit 609.000 seere i USA.

Det er det højeste på dette tidspunkt af sæsonen siden 2015/16 og en stigning på 14 procent sammenlignet med sidste år.