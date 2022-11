Scorer gigantisk millionbeløb: Protest under opsejling

Pengene regner ned over engelske Newcastle.

Onsdag oplyser fodboldklubben, at dens ejere har hostet op med 70,4 millioner pund, som svarer til lige knap 600 millioner kroner.

Millionerne kommer, efter at Newcastle har opgraderet sine træningsfaciliteter og sit stadion, ligesom man har hyret stjerner til holdet samt en række direktører til at stå for den kommercielle udvikling af klubben.

Pengene kommer blandt andet fra Public Investment Fund, der er kontrolleret af den saudiarabiske stat og kronprins Mohammad bin Salman.

Fonden stod i spidsen for opkøbet af Newcastle i 2021 og har siden været med til at spytte næsten fire milliarder i klubkassen.

Målet med de enorme kapitalindsprøjtninger er klart.

- Vi er i begyndelsen af en langsigtet plan, som går på at opbygge en klub, der kontinuerligt kan konkurrere på det højeste niveau i England og Europa, siger Newcastle-direktør Darren Eales.

Han forsikrer, at man udbygger klubbens forretning og spillertrup i henhold til Financial Fair Play-reglerne.

Det er dog ikke alle, der er imponerede af det saudiarabiske indtog i Newcastle.

En fangruppering med navnet 'NUFC Fans Against Sportswashing' har ifølge AFP varslet, at man inden weekendens kamp mod Chelsea vil protestere og sætte fokus på Saudi-Arabiens overtrædelser af menneskerettigheder.

Ligesom Qatar, der inden længe er vært ved VM, beskyldes Saudi-Arabien for brud på menneskerettigheder samt diskriminering af kvinder og homoseksuelle.

Opkøbet af Newcastle skal ifølge kritikere ses som et forsøg på at vaske Saudi-Arabiens renommé rent - altså såkaldt sportswashing.

- Hvis en del af denne sportswashing er til for at skjule brud på menneskerettigheder i Saudi-Arabien, så er en protest som denne en mulighed for os fans til at sige, at vi ikke ignorerer den slags, bare fordi de ejer klubben, siger en talsmand for NUFC Fans Against Sportswashing.

Newcastle lå i bunden af Premier League, da de nye ejere kom til i sidste sæson. Nu er klubben på tredjepladsen.

