Scorer Premier League-job

Rafael Benitez er ny manager i Premier League-klubben Everton.

Det skriver klubben på sin hjemmeside.

Benitez afløser Carlo Ancelotti, som har overtaget trænerjobbet i Real Madrid. Benitez, der tidligere har fejret store triumfer med Evertons ærkerival Liverpool, får en treårig kontrakt.

Blandt andet har Benitez vundet Champions League med Liverpool, lige som har også har leveret gode resultater i hjemlandet Spanien samt Italien.

- Jeg er glad for at komme til Everton. Jeg tror, at dette er en klub, som er på rette vej, siger han til klubbens hjemmeside.

Foruden Liverpool har han også stået i spidsen for klubber som Valencia, Inter, Chelsea, Napoli, Real Madrid og Newcastle.

Everton sluttede sidste sæson som nummer ti i Premier League.

