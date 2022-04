Se den rørende hyldest

Liverpool og Manchester United er store rivaler, men det forhindrede ikke Anfield i at stå sammen i det syvende minut

Liverpool var allerede kommet i front, og stemningen var derfor også særdeles god på Anfield tirsdag aften. Men i det syvende minut af opgøret mellem Liverpool og Manchester United kom noget helt andet i fokus.

Hele stadion rejste sig op og klappede. Det sker efter mandagens tragiske nyhed om, at Cristiano Ronaldo og kæresten Georgina Rodriguez har mistet deres nyfødte søn.

Herefter begyndte tilskuerne at synge sangen 'You'll Never Walk Alone'. Det syvende minut repræsenter superstjernens ikoniske rygnummer.

Begge hold bærer under kampen sørgebind, ligesom fansene altså fik sendt en hilsen til den portugisiske verdensstjerne og hans familie med store klapsalver og sang. Du kan se det rørende øjeblik i videoen øverst i artiklen.

Nogle ting er større end fodbold - og det beviste Anfield tirsdag aften. Foto: PHIL NOBLE/Ritzau Scanpix

Det var mandag, det kom frem, at United-stjernens kæreste har født tvillinger, men at den ene af babyerne var dødfødt.

Det meddelte Cristiano Ronaldo på sin Instagram-profil.

'Det er med stor sorg, at vi må meddele, at vores lille dreng er afgået ved døden. Det er den værste smerte, en forælder kan føle. Det er kun fødslen af vores lille pige, der giver os styrke til gennemleve denne tid med lidt håb og glæde.'

'Vi vil gerne takke doktorerne og sygeplejerskerne for alt deres ekspertise og omsorg. Vi er allesammen knuste over vores tab, og vi beder om, at vores privatliv bliver respekteret i denne svære tid. Vores lille dreng, du er vores engel, vi vil altid elske dig, skrev portugiseren.

37-årige Cristiano Ronaldo, der senest lavede et hattrick i 3-2-sejren over Norwich, er derfor heller ikke med i tirsdagens opgør mod Liverpool.

I skrivende stund er stillingen 2-0 til hjemmeholdet.

