Se det her: Dreyer tæt på drømmedebut mod Liverpool

I forrige weekend stod Anders Dreyer over for Randers som Esbjerg-spiller. Fredag aften mødte han Liverpool som Brighton-aktør.

Der var godt nok tale om en opgør mellem de to klubbers U23-mandskaber, men der var tale om den 20-årige danskers debut i England, og den var tæt på at blive en fantastisk af slagsen.

For Brightons nye offensive aktiv var nær blevet matchvinder i sin første optræden for Premier League-klubbens reserver.

Kort før tid blev han sendt af sted i dybden med en lang aflevering, og Dreyer tog bolden med og søgte ind i feltet. Her var der kun en udfordring tilbage, inden han kunne kalde sig selv målscorer.

Liverpool-målmand Kamil Grabara skulle passeres, og det var så tæt på, som det overhovedet kunne være. Dreyer afsluttede mod det korte hjørne, men gæsternes keeper fik lige akkurat afværget forsøget.

Se danskerens store chance i tv-klippet øverst i artiklen

Derfor sluttede det 0-0 i opgøret, hvor den forhenværende Esbjerg-profil trods alt kunne glæde sig over, at det blev til fuld spilletid - og altså et enkelt point.

På den led slap Dreyer bedre fra sin første kamp i Brighton, end holdkammeraterne fra førsteholdet gjorde det i deres åbning af Premier League-kampagnen.

Her tabte Brighton med 2-0 i udekampen mod Watford, men selv om de udvalgte hos gæsterne ikke formåede at levere point, skal Dreyer nok ikke forvente, at der bliver rokeret nok til, at han skal i spil på øverste niveau lige forløbig.

For der er lagt en klar plan for talentet, som først skal finde sig til rette i skyggen af verdens største liga. Det fortalte han Ekstra Bladet kort efter sin præsentation.

- Jeg er klar over, at jeg ikke træder ind på deres Premier League-mandskab. Meningen er at jeg skal spille på U23-mandskabet, hvor jeg skal vise mig frem, og så er målet, at jeg i løbet af et år får en rolle og skal træne med Premier League-mandskabet, sagde Dreyer.

