Se det ske: Vildt skorpion-mål

Norwichs Joshua Sargent scorede et meget finurligt mål i Premier League-opgøret mod Watford

Selvom han er angriber, har han i et længere stykke tid bøvlet med at lave mål.

Men det lavede 21-årige Joshua Sargent om på med stil fredag aften.

Efter små 51 minutter i opgøret mellem Watford og Norwich på Vicarage Road modtog amerikaneren bolden efter et fremragende forarbejde af den tidligere Brøndby-bomber Teemu Pukki.

I høj fart kom Sargent blæsende ind i feltet, og med et teknisk veludført skorpionspark fandt han netmaskerne og bragte Norwich foran. Bolden tog endda fra på overliggeren, inden den dansede på den rigtige side af mållinjen.

Se perlen i videoen i toppen af artiklen.

Til stor glæde for den unge angriber og resten af Norwich-mandskabet fik målet lov til at stå, selvom VAR skulle kigge den igennem.

I første omgang var det nemlig uklart, om Pukki lavede en forseelse på sin modstander, inden han smækkede kuglen ind i feltet mod Sargent, der senere også scorede til 2-0.

Skæbnesvangre point

Norwich tog et modbydeligt vigtigt skridt i nedrykningskampen, da de endte med at vinde opgøret med 3-0. De tre point betyder, at kanariefuglene rykker forbi Watford og sætter sig på en 17. plads med 16 point.

Watford har to point færre og rykker dermed ned på den forkerte side af stregen.

Opgøret var dog ikke kun en stor jubelrus for gæsterne. I hvert fald ikke med danske briller.

Jakob Lungi Sørensen, der startede på den centrale midtbane, måtte udgå tidligt med en skade i knæet.