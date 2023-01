Se målene: Brentford chokerer Liverpool

Thomas Franks Brentford er i gang med at chokere Liverpool og fører lige nu 3-1 mod Jürgen Klopps mandskab

De har det med at drille de store hold, og lige nu er Brentford i gang med at gøre det igen.

Mandag aften er Thomas Fransk Premier League-mandskab således foran 3-1 mod Liverpool med få minutter igen.

Det hele startede med et hjørnespark efter 19 minutter, der endte med at ramme Liverpools Ibrahima Konate på benet, og så var bolden pludselig i kassen. Se målet øverst i artiklen.

Kort før pausefløjt gik det hele så igen amok på Gtech Community Stadium i Brentford, da Yoane Wissa efter et indlæg fra danske Mathias Jensen steg til vejrs og headede bolden i mål. Det mål kan du se herunder:

Forløsningen hos Yoane Wissa blev ikke mindre af, at han to gange tidligere i halvlegen fik annulleret sine scoringer for offside.

Dermed førte Brentford 2-0 efter de første 45 minutter, men det resultat holdt ikke længe.

Fem minutter inde i anden halvleg dukkede Alex Oxlade-Chamberlain så op og kunne heade reduceringen i kassen.

Få minutter før slutfløjt var det alligevel Brentford, der med en scoring fra Bryan Mbeumo, kunne bryde ud i vild jubel efter en assist fra Christian Nørgaard.

Brentford havde hele fire danskere på banen fra start, der udover Nørgaard og Jensen talte Mads Roerslev og Mathias Zanka Jørgensen.