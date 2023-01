Se målet: Brentford chokerer Liverpool

Thomas Franks Brentford er i gang med at chokere Liverpool og fører lige nu 2-0 mod Jürgen Klopps mandskab

De har det med at drille de store hold, og lige nu er Brentford i gang med at gøre det igen.

Mandag aften er Thomas Fransk Premier League-mandskab således foran 2-0 mod Liverpool efter første halvleg.

Efter 19 minutter minutter endte et hjørnespark med at ramme Liverpools Ibrahima Konate på benet, og så var bolden pludselig i kassen. Se målet øverst i artiklen.

Kort før pausefløjt gik det hele så igen amok på Gtech Community Stadium i Brentford, da Yoane Wissa efter et indlæg fra danske Mathias Jensen steg til vejrs og headede bolden i mål. Det mål kan du se herunder:

Forløsningen hos Yoane Wissa blev ikke mindre af, at han to gange tidligere i halvlegen fik annulleret sine scoringer for offside.

Dermed fører Brentford i skrivende stund 2-0 efter de første 45 minutter.

Brentford er startet med hele fire danskere på banen - Mads Roerslev, Mathias Zanka Jørgensen, Mathias Jensen og Christian Nørgaard.

Skulle resultatet holde, vil Brentford ende med kravle op på syvendepladsen, mens Liverpool forbliver på sjettepladsen i Premier League.