Se stjernens vanvittige lønkrav

Gareth Bale kan se et stort beløb tikke ind på kontoen, når han får løn fra Real Madrid, og selvom han ikke nyder synderligt meget succes i den spanske hovedstad, skal man matche hans nuværende løn, hvis han skal lokkes væk.

Det må være konklusionen, efter Tottenham på transfervinduets sidste dag forsøgte at hente waliseren tilbage til London og den klub, hvor han nød stor succes inden sit skifte til Real Madrid i 2013.

Selvom Tottenham sendte repræsentanter til Madrid for at få en handel i stand, måtte de nemlig tage skuffede hjem. Gareth Bales lønkrav var ganske enkelt for store. Det skriver den engelske avis Daily Mail er årsagen til, at det ikke blev til en retur til Tottenham i denne omgang.

Bale ville ikke acceptere at tjene mindre end de 600.000 pund, cirka cirka 5,3 millioner, han får i Real Madrid på sin nuværende kontrakt. Den slags lønkrav hverken kan eller vil Tottenham gå med til, og derfor må kantspilleren blive i Kongeklubben.

30-årige Gareth Bale har kontrakt med Real Madrid til sommeren 2022, og da få klubber i verden kan matche hans nuværende løn, kan det umiddelbart se ud til, at han kommer til at blive i La Liga-klubben et par år endnu - medmindre han altså ender med at skifte til en anden pengestærk liga eller går med til at gå ned i løn for at komme til en anden topklub.