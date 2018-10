Se vanviddet her: Mourinho går amok i overtiden - holdes tilbage af vagter

SE DRAMAET, HVOR JOSÈ MOURINHO GÅR AMOK I TV-KLIPPET ØVERST I ARTIKLEN

Der var kæmpe drama både på og uden for banen, da Chelsea og Manchester United spillede 2-2 lørdag eftermiddag.

Ross Barkley udlignede for London-holdet dybt inde i overtiden, men det vil ikke blive samtaleemnet efter dysten på Stamford Bridge. I stedet blev det igen José Mourinho, som havnede i fokus, og denne gang efter en dramatisk episode i sekunderne efter Chelseas udligning.

Her blev United-manageren tydeligvis provokeret af Chelsea-assistenten Marco Ianni, der gestikulerede voldsomt med direkte adresse til Mourinho, hvis tropper var sekunder fra at tage en fornem sejr.

Den handling blev ikke set på med milde øjne fra Mourinho, der fløj op af sit sæde på bænken og havde kurs mod den italienske assistent fra udeholdet efter udligningen.

Flere sikkerhedsfolk og kolleger måtte holde portugiseren fra at komme i direkte karambolage med Ianni, men til sidst blev Mourinho ført tilbage til sit sæde og kunne følge de resterende sekunder af kampen, der sluttede kort efter.

Der er ikke noget at sige til, at det har været hårdt for Mourinho at se sejren glippe så tæt på målstregen.

Manchester United - og i særdeleshed portugiseren - har været under hård beskydning i starten af denne sæson, men når stormen har lagt sig, vil facit på bundlinjen måske være det, at storklubben og den berømte manager er på vej med lysere tider.

I hvert fald leverede Manchester United en udmærket præstation, selv om det efter en dramatisk afslutning ikke rakte til en sejr mod Chelsea, der udlignede til 2-2 dybt inde i overtiden.

Alvaro Morata og Chris Smalling kæmper om bolden i den intense duel mellem Chelsea og Manchester United, der endte 2-2. Foto: Andrew Couldridge/Ritzau Scanpix

Anthony Martial lignede ellers en matchvinder, da han scorede to gange for United i anden halvleg og dermed vendte 0-1 til 2-1, men Ross Barkley udlignede i 95. minut og sørgede for pointdelingen.

Målet udlæste tumult ved udskiftningsbænkene med Mourinho i centrum, og portugiseren havde grund til at være ærgerlig over den sene scoring.

Hans hold kom nemlig fornemt tilbage efter en første halvleg, hvor det så ud til at gå Chelseas vej. Hjemmeholdet kunne gå til pausen med den 1-0-føring, som Antonio Rüdiger sørgede for midtvejs i første halvleg.

United-forsvaret var tilsyneladende faldet i søvn, da den tyske stopper helt umarkeret steg til vejrs midt i straffesparksfeltet og headede Willians hjørnespark i nettet.

Foto: Matt Dunham/AP

Målet blev højdepunktet i en første halvleg uden ret meget aktivitet foran de to mål. Chelsea havde et spillemæssigt overtag, mens United-spillerne trak sig tilbage og lurede på kontramuligheder.

Gæsterne kom dog bedre i gang i anden halvleg, og der var spillet mindre end ti minutter, da holdet fik udlignet.

Chelsea-målmand Kepa Arrizabalaga reddede en hård Juan Mata-afslutning, men United fastholdt angrebet, og mens Marcos Alonso lå midt i feltet og ømmede sig, kunne Anthony Martial hamre bolden i mål fra kort afstand.

Hjemmeholdet forsøgte at samle sig, men blev tildelt et lammende stød 17 minutter før tid.

Marcus Rashford fandt med en tværaflevering Martial på kanten af straffesparksfeltet, og efter et træk på tværs kunne franskmanden elegant dreje bolden ind ved den fjerneste stolpe.

Chelsea forsøgte at slå tilbage, og til allersidst lykkedes det Ross Barkley at udligne efter klumpspil tæt under mål.

