Se videoen: 'Zanka' tænder helt af

Bølgerne gik højt, da London-klubberne Brentford og Tottenham bragede sammen på Boxing Day i Premier League.

Med godt et kvarter tilbage af kampen var bægeret ved at flyde over for danske Mathias 'Zanka' Jørgensen, der røg helt op i det røde felt.

Brentford-danskeren var i duel med den irske back Matt Doherty i Brentfords felt, da Tottenham-spilleren tydeligvis forsøgte at filme sig til et straffespark.

Den opførsel ville 'Zanka' ikke finde sig i.

Danskeren fløj op i Matt Dohertys ansigt, og på tv-billederne ser det ikke ud til, at 'Zanka' på nogen måde lagde fingre imellem.

Dommeren var tilsyneladende enig med 'Zanka' og gav ikke noget straffespark til Doherty.

Se videoen i toppen af artiklen.

Brentford kom forrygende fra start efter VM-pausen, hvor de efter 54 minutter førte 2-0 over Tottenham på mål af Vitaly Janelt og Ivan Toney.

Tottenham kom dog stærkt igen først med en reducering af Harry Kane til 1-2 i det 65. minut.

Seks minutter senere kunne danske Pierre-Emile Højbjerg udligne til slutresultatet 2-2.

Det ene point bringer for en stund Brentford op på niendepladsen i Premier League, mens Tottenham fortsat ligger nummer fire.

Hele fem danskere var med fra start i opgøret.

Ud over Pierre-Emile Højbjerg for Tottenham og Mathias 'Zanka' Jørgensen for Brentford var Mathias Jensen, Mads Roerslev og Christian Nørgaard også i startopstillingen for 'The Bees'.

Brentford skal igen jagte en sejr, når de 30. december møder West Ham i endnu et London-brag.

Tottenham skal op imod Aston Villa 1. januar.