Sejr sender Arsenal i top-4

Arsenal er omsider at finde i Premier Leagues top-4, der ved sæsonens afslutning får plads i næste sæsons Champions League.

I en direkte kamp om fjerdepladsen onsdag aften vandt Arsenal hjemme med 2-0 over West Ham, som Arsenal nu erstatter som rækkens nummer fire.

Mikel Artetas tropper har nu 29 point, mens West Ham på femtepladsen har 28. De har begge et stykke op til tre forreste med Manchester City i spidsen med 41 point.

Sejren var meget fortjent og burde ret beset have været større. Ikke mindst fordi West Ham spillede de sidste 25 minutter med ti spillere, og Arsenal brændte et straffespark.

Arsenal var igen uden Pierre-Emerick Aubameyang, der er blevet fravalgt af Arteta og har fået frataget anførerbindet efter at have forbrudt sig mod klubbens interne regler. Men optakten forstyrrede altså ikke Arsenal-spillerne.

Arsenals Emile Smith Rowe jubler efter sit flotte mål til 2-0 mod West Ham. Foto: Andrew Couldridge/Ritzau Scanpix

Allerede i første halvleg burde Arsenal have været foran. Blandt andet Kieran Tierney var nærgående med et langskud, som den tidligere Arsenal-keeper Lukasz Fabianski reddede via overliggeren.

Fabianski kunne dog ikke stille noget op kort efter pausen, da Alexandre Lacazette spillede Gabriel Martinelli fri. Den unge brasilianer tog bolden med sig ind i feltet, hvor han scorede fladt og sikkert.

Arsenal var bedst, og West Hams mission blev kun sværere efter 65 minutter, da Vladimír Coufal begik straffespark og fik marchordre for sit andet gule kort.

Lacazette misbrugte dog fra 11 meter, og så var der stadig liv i London-opgøret.

Fire minutter før tid faldt afgørelsen så endelig, da Emile Smith Rowe i høj fart drev mod West Hams mål og scorede med en perfekt afslutning lige uden for feltet.

Dermed må West Ham sande, at holdet efter en forrygende sæsonstart er kommet ned på jorden igen. Holdet har blot en sejr i de seneste seks ligakampe.

Hos Crystal Palace fik Joachim Andersen comeback i hjemmekampen mod Southampton, der sluttede 2-2. Andersen blev skiftet ind til de sidste ti minutter.

Burnley skulle også have taget imod Watford, men bundbraget blev udsat på grund af coronaudbrud i Watfords trup.