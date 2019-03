Selvmål giver Liverpool sejren over Tottenham

Liverpool balancerede på randen af pointtab søndag, men blev reddet af et klodset selvmål af Tottenham i sidste minut.

Her parerede Tottenham-keeper Hugo Lloris bolden ind på Toby Alderweireld efter et hjørnespark, og belgieren kunne så blot se til, da bolden trillede i mål til 2-1 til Liverpool.

Det blev kampens resultat, og dermed er Liverpool igen tophold i Premier League med 79 point foran Manchester City med to point færre for en kamp færre.

Christian Eriksen leverede en fin frispilning til Lucas Moura i indledningen, hvor Liverpool pressede på fra start.

Efter lidt over et kvarter slog Liverpool til med en fornem scoring til 1-0.

Andrew Robertson var på bolden og fra venstre side sendte han den fremragende ind i feltet, hvor Roberto Firmino headede i jorden og i mål.

Dele Alli og Eriksen kombinerede efter en halv time, og Alli tog chancen langt ude fra.

Tottenham pressede på med ti minutter igen af første halvleg, men kvaliteten i den sidste aflevering manglede.

Kort efter var Sadio Mané på spil for Liverpool, og han var tæt på at dreje bolden i mål, men den strøg lige forbi.

Status efter første halvleg var en flot scoring af Liverpool, og et gæstende mandskab der kunne gå til pause med en vis tro på tingene.

Tottenham pressede på efter pausen og fik også mere plads af hjemmeholdet. Efter ti minutter afsluttede Kane hårdt, men Liverpool-keeper Alisson Becker reddede, og Eriksen kom løbende og trykkede af.

Robertson kom imellem, og Liverpool var stadig foran, og Mohamed Salah var kort efter farlig i den anden ende.

Med 20 minutter igen kom udligningen så.

Kieran Trippier lagde bolden ind i feltet, hvor Eriksen kom løbende og halvkiksede sin aflevering videre.

Det betød, at bolden endte hos en fri Moura, der udlignede til 1-1.

Alene med målmanden i et kontraløb sparkede gæsternes Moussa Sissoko så bolden over mål med fem minutter igen i den hektiske afslutning, hvor Tottenham nemt kom til flere muligheder uden at udnytte dem.

Så kom så selvmålet til sidst, der afgjorde det hele, og så kunne Salah og co. juble over tre point på en dag, hvor det duftede af pointtab, som kampen forløb.

Se også: Vild afslutning: Chelsea vandt efter dommerfejl

Se også: Harry Kane overrasker: Jeg vil spille NFL

Se også: Bedste dansker i 16 år: Yussuf overgår Brøndby-helt med vildt målshow