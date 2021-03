Selvmål giver United ny sejr i jagt på CL-billet

Manchester United fastholdte søndag sit greb om andenpladsen i Premier League.

Uden selv at score vandt Ole Gunnar Solskjærs mandskab 1-0 over West Ham hjemme på Old Trafford.

Kampens ene mål kom således i form af et selvmål af gæsterne kort inde i anden halvleg.

Dermed har Manchester United i de seneste to ligakampe vundet over topholdet Manchester City og altså West Ham, som ligger nummer fem i tabellen.

Det betyder, at United ligger lunt i svinget til at slutte i top-4 og indløse billet til næste sæsons Champions League-gruppespil. United har ni point ned til West Ham, der befinder sig lige uden for de lukrative topplaceringer, men har spillet en kamp mere end London-klubben.

Mesterskabet er også stadig en mulighed for United, men det vil kræve et kæmpe kollaps af Manchester City, der efter weekendens kampe fortsat har 14 point ned til lokalrivalerne på andenpladsen med otte kampe tilbage.

United har dog en kamp i hånden i forhold til Pep Guardiola og co.

Det var West Hams forsvarsspiller Craig Dawson, der på uheldig vis endte som matchvinder for Manchester United søndag, da han headede et hjørnespark i eget net små ti minutter inde i anden halvleg.

West Ham har efter nederlaget tre point op til Chelsea på fjerdepladsen, men har spillet en kamp færre.