Sender overraskende brev til fodboldfans

Mens mange Newcastle United-fans med mistro og ængstelse har konstateret, at deres elskede klub synes godt på vej til at blive solgt til et saudiarabisk foretagende for omkring 300 millioner pund, er der nok også nogle, der med spænding ser frem til dagen, hvor en flok sheikher ruller ind til St. James’ Park med en kuffert så tyk af penge, at den får Roman Abramovich til at tabe både næse og mund.

Måske drømmes der allerede om trofæer og Champions League på de kanter.

Men måske burde sidstnævnte lige stoppe engang og tænke over, præcis hvem der er ved at overtage biksen.

Det skriver Hatice Cengiz i et åbent brev til alle Newcastle United-fans.

Cengiz er ingen hvem som helst. Hun var forlovet med Washington Post-journalisten Jamal Khashoggi, der i oktober 2018 gik ind på det saudiarabiske konsultat i Istanbul for aldrig siden at komme ud igen.

'Er det den rigtige måde?'

CIA konkluderede nogle uger senere, at den saudiarabiske kronprins Mohammed bin Salman stod bag ordren på at slå Khashoggi ihjel.

Derfor skriver Cengiz.

Jamal Khashoggi i 2014. Arkivfoto: Hasan Jamali/AP/Ritzau Scanpix

Kronprins Mohammed bin Salman i selskab med USA's præsident Donald Trump sidste sommer. Arkivfoto: Kevin Lamarque/Reuters/Ritzau Scanpix

For det er Saudi Public Investment Fund med netop Mohammed bin Salman i ryggen, der er ved at gøre sit indtog i den nordengelske fodboldklub.

Cengiz skriver og spørger åbent, om salget er ’den rigtige måde at komme ud af mørket på’ for både klub og by.

Hun er bestemt ikke den eneste, der har hævet sin røst i den forbindelse. Amnesty International har også været ude med en løftet pegefinger med henvisning til Saudi-Arabiens noget lemfældige omgang med menneskerettighederne.

- Jeg ved, at mange af jer er fristet af hans tilbud til at komme ud af den situation, som jeres klub har været i gennem mange år.

Hatice Cengiz i Europa-Parlamentet i februar 2019. Arkivfoto: Yves Herman/Reuters/Ritzau Scanpix

- Men kronprinsen er anklaget for at stå bag mordet på Jamal. Alle troværdige undersøgelser har vist, at han har et ansvar. Han har ikke været stillet for en domstol i sit hjemland, da han styrer det med en jernnæve.

- Min bøn til jer er, at jeg beder jer overveje, om en accept af Mohammed bin Salmas tilbud virkelig er den rigtige måde at komme ud af fortvivlelsen på, skriver hun.

Ifølge de tyrkiske myndigheder blev Khashoggi kvalt og efterfølgende parteret på konsulatet. Hans jordiske rester er endnu ikke blevet fundet.

Hvorfor køber I den ikke selv?

Såvel CIA, FN samt Tyrkiet har linket kronprins Mohammed bin Salman sammen med mordet. Det har Saudi-Arabien kategorisk afvist.

Foreløbig har de tyrkiske myndigheder sigtet 20 mistænkte – heriblandt to tidligere ansatte under kronprisen.

Cengiz foreslår i sit brev, at fansene aktivt gør noget og går sammen om et bud selv.

- Tænk over, hvor denne handel vil efterlade jer i de måneder og år, der kommer. Klubben vil blive hjemsted for dem, der er anklaget for mord og tortur og for evigt vil skulle konkurrere under en mørk og ildevarslende sky.

Og så kan de ellers tænke lidt over det.

