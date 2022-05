Sender sviner til legende: - Vask din mund

Everton-stjernen Richarlison havde en pænt god torsdag aften, da han hjalp klubben til en 3-2-sejr over Crystal Palace og dermed sikrede sig overlevelse i Premier League.

Brasilianeren kom endda selv på tavlen, og nogle timer senere gik han så til tasterne for at sende en lille hilsen til Liverpool-legenden Jamie Carragher.

Et tweet, der blev sendt afsted klokken 01.37:

- Vask din mund, inden du snakker om mig og Everton. Og jeg respekterer dig ikke.

Artiklen fortsætter under opslaget..

Jamie Carragher, der til daglig er ekspert på engelske Sky Sports, har gentagne gange været efter Richarlison, der ifølge den tidligere midtstopper smider sig og foregiver, at han er skadet igen og igen, skriver Daily Mirror.

Og den kritik fik Richarlison tilsyneladende nok af, efter han torsdag sikrede sig endnu en sæson i den bedste engelske række.

Fredag formiddag har Carragher så svaret tilbage på Everton-stjernens sviner - endda i en ret positiv tone:

- Jeg kan egentlig godt lide det her. Hvis Twitter var der, da jeg var spiller, så er jeg sikker på, at jeg også ville hænge eksperterne ud ret meget.

Everton var bagud 0-2 ved pausen mod Crystal Palace, inden de vendte det hele på hovedet og vandt 3-2.

Det førte efterfølgende til vilde scener på Goodison Park, hvor tusindvis af fans invaderede banen i eufori over, at næste sæson også kommer til at stå på Premier League-bold.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Tredje afsnit af Ekstra Bladets podcast 'Blodbold' er ude onsdag. Hør, hvordan FIFA blev en grisk mafiabande, herunder eller i din podcast-app: