Sendt til tælling i Premier League: Storklubber lurer på dansker

Jonas Lössls kontrakt udløber til sommer, men ifølge engelsk medie behøver han ikke frygte at blive arbejdsløs

Når Jonas Lössl for tiden løber på banen i Premier League, er det ikke blot for at sikre Huddersfields overlevelse i den bedste engelske række.

Med kontraktudløb til sommer har den danske landsholdsspiller i allerhøjeste grad også fremtiden at skule til, og noget tyder på, at potentielle arbedsgivere er begyndt at vise interesse.

Ifølge lørdagsudgaven af The Sun er der interesse fra Frankrig, hvor Lössl tidligere brugte tre sæsoner i Guingamp. Denne gang skulle det dog være storklubberne Marseille og Monaco, der pønser på at tilføje 30-årige Jonas Lössl til truppen.

Samtidig skulle Huddersfield være interesseret i at forlænge aftalen med førstemålmanden, der efter et succesfuldt lejeophold i sidste sæson vekslede kontrakten til en permanent en af slagsen. Noget atypisk skrev han dog blot et enkelt år med Huddersfield.

Den tidligere FC Midtjylland- og Mainz-spiller var noget overraskende bænket i begyndelsen af sæsonen, men har siden da startet 26 af sæsonens 29 Premier League-kampe for Huddersfield.

Klubben sikrede sig med nød og næppe overlevelse i sidste sæson takket være en livsvigtig redning fra Jonas Lössl i den næstsidste kamp mod Chelsea.

Det kræver dog et stort mirakel, hvis danskerklubben skal overleve i denne sæson, hvor man i øjeblikket frister en tilværelse som bundprop i Premier League. Hele ti point fra redning.

Derfor spiller det sandsynligvis også ind i Jonas Lössls tanker om fremtiden, at menuen står på Championship i stedet for Premier League i næste sæson, hvis han vælger at blive hos Mathias 'Zanka' Jørgensen, Philip Billing og de øvrige holdkammerater.

Lykkes det ikke Huddersfield at overbevise Jonas Lössl om, at han skal sætte sin signatur på en forlængelse, vil han kunne forlade klubben kvit og frit til sommer.

Jonas Lössl i aktion for Huddersfield i lørdagens opgør mod Brighton & Hove Albion. Huddersfield tabte 0-1. Foto: Ritzau Scanpix

