Sensationel afløser på vej

Den hollandske landsholdsspiller Wout Weghorst kan noget overraskende være på vej til Manchester United.

Cristiano Ronaldo forlod Manchester United under VM-slutrunden, og det har efterladt et gabende hul i Manchester Uniteds offensiv.

Det hul vil Erik ten Hag midlertidigt fylde ud med den hollandske centerforward Wout Weghorst, der i øjeblikket er udlejet til Besiktas fra Burnley.

Wout Weghorst har scoret fem mål i 19 kampe for det hollandske landshold. Foto: Frank Hoermann/Sven Simon/Ritzau Scanpix

Hollænderen er i hvert fald flere gange blevet sat i forbindelse med The Red Devils, der nu er i gang med at undersøge mulighederne for at tilknytte den 30-årige angriber på en lejeaftale.

Det skriver blandt andet Sky Sports og Fabrizio Romano.

Hvis transferen skulle gå hen og blive officiel, vil mange United-supportere nok få flashbacks til 2020, hvor klubben hentede den nigerianske angriber Odion Ighalo ind på en lejeaftale.

I fokus ved VM

Selvom Wout Weghorst måske ikke er kendt af alle fodboldfans, gjorde han i den grad opmærksom på sig selv under VM-slutrunden.

Det var nemlig ham, der udlignede for Holland dybt inde i dommerens overtid i kvartfinalen mod Argentina, hvilket sendte kampen i forlænget spilletid og efterfølgende straffesparkskonkurrence.

Hele kampen i gennem havde der mildest talt været ond stemning mellem de to hold, og det gik også udover Weghorst, der efter kampen blev svinet til af Lionel Messi på live tv - et klip der efterfølgende gik viralt over hele verden.

