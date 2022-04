Sensationel bedrift: - Mesterligt!

De var nærmest dømt til nedrykning, inden champagnen var skyllet ned sidste sommer efter sejren over Swansea i playoff-finalen.

De færreste troede, at klubben med Premier League mindste budget havde en reel chance for at overleve i det barske selskab.

Thomas Frank bør være kandidat som Årets Træner, mener en journalist, der følger klubben tæt, for det er en imponerende bedrift, han har gang i med Brentford. Foto: Frank Augstein/Ritzau Scanpix.

Men Thomas Frank har i sandhed bevist, at du godt kan komme langt, selvom du ikke er den rigeste. Du skal blot være den klogeste og mest smarte.

På mange måder er det lidt af et mirakel, den 48-årige dansker har skabt i London-klubben.

Med seks runder igen er Brentford meget tæt på at sikre en ny sæson i det, der betegnes som verdens hårdeste liga.

Christian Eriksen og Thomas Frank i kærlig omfavnelse efter sæsonens største bedrift: 4-1 sejren over de forsvarende Champions League-vindere fra Chelsea. Foto: Glyn Kirk/Ritzau Scanpix.

Når man historisk kigger på, hvad der kræves for at overleve i Premier League, så er Brentfords nuværende 36 point en rigtig god rettesnor. Det pointtal havde været nok til at forny billetten i syv af de otte seneste sæsoner.

Kun i sæsonen 2015/16 skulle man op på 38 point for at overleve. Så mange skal der helt sikkert ikke til i denne sæson, hvor bundholdene ikke har samlet så mange point.

- Thomas Frank burde være kandidat som Årets Træner med det arbejde, han har udført i Brentford. Det er imponerende og mesterligt, mener Jay Harris, der skriver om Brentford for The Athletic.

Thomas Frank kunne både smile og klappe ud til klubbens fans efter 2-0 triumfen over West Ham i søndags. Nu er oprykkerne meget tæt på at være i sikkerhed. Foto: Ian Walton/Ritzau Scanpix.

April har været måneden, hvor Thomas Franks mandskab for alvor har skabt luft til bunden og fundet formen.

4-1 over Chelsea og 2-0 over West Ham bekræfter i den grad, at oprykkerne hører til i Premier League.

To overbevisende og fortjente sejre over to mandskaber, der jagter Champions League.

- Thomas beviste i de to kampe, at hans taktiske kvaliteter hører til på absolut højeste niveau. Han har en meget fleksibel tilgang til den måde, han vil spille på.

- Mod Chelsea stillede han med tre bagude, mod West Ham spillede han med fire. Begge dele gav bonus, siger Jay Harris.

Thomas Frank takker klubbens loyale fans efter 2-0 triumfen over West Ham i søndags på Brentford Community Stadium. Foto: Andrew Coldridge/Ritzau Scanpix.

Sæsonen har været både op og ned for Brentford, der startede stærkt med at besejre Arsenal i premieren, siden fik de uafgjort mod Liverpool og besejrede samtidig både Wolverhampton og West Ham.

Men ingen sæson uden kriser for oprykkerne. Den ramte Brentford i begyndelsen af året, hvor holdet tabte syv af otte kampe. De vandt 2-1 over Aston Villa 2. januar, men fik så først en sejr igen to måneder senere, da Norwich blev besejret 3-1.