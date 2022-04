Sensationelt: Brentford og Eriksen nedlægger Chelsea

Brandvarm.

Hvis man i øjeblikket forsøger at nærme sig Christian Eriksen, så er der en god sandsynlig for, at temperaturen stiger - kraftigt endda. Lørdag kom den danske superstjerne nemlig igen på måltavlen, da Brentford højst overraskende besejrede Chelsea efter en vild anden halvleg.

Eriksen har dermed gang i syv dage, han nok ikke glemmer lige foreløbigt.

Sidste lørdag scorede han således mod Holland i sit landsholdscomeback, inden han tirsdag foran et propfyldt Parken igen fik nettet til at blafre mod Serbien.

Lørdag blev det så tid til at score sit første mål i Brentford-trøjen for hele Danmarks Christian Eriksen.

Vilde minutter

Efter de første 45 minutter var opgøret mellem Brentford og Chelsea fortsat målløs, men det blev der lynhurtigt lavet om på.

Tre minutter inde i anden halvleg valgte Chelseas forsvarsspiller Antonio Rüdiger nemlig at chokere de fleste på stadion, da han fra omkring de 30 meter bragede bolden i kassen via stolpen og sendte hjemmeholdet i front.

Foto: Glyn Kirk/Ritzau Scanpix

Men føringen holdt kun små to minutter, inden cheftræner Thomas Frank fra sidelinjen kunne knytte næven. Brentfords Vitaly Janelt udnyttede dårligt forsvarsspil og bragte balance i regnskabet.

Og fire minutter senere gik det så helt amok.

Et fladt indlæg fra Brentfords Bryan Mbeumo endte hos en fri Eriksen foran mål, og så var der ingen tvivl om, hvad der ville ske.

Som køligheden selv sparkede den danske kreatør højt i målet og scorede stensikkert bag Edouard Mendy i Chelsea-målet.

Blot fem minutter senere blev det så også 3-1 ved Vitaly Janelt, der lobbede bolden over Mendy.

Chelsea var derfor nødsaget til at lægge et tungt pres, men det fik de forsvarende Champions League-vindere ikke noget ud af. Slet ikke endda.

I det 87. minut lukkede lukkede indskiftede Yoane Wissa nemlig kampen med sit mål til slutresultatet 4-1.

Sejren sender Brentford op på 33 point, hvilket rækker til en aktuel 14. plads i Premier League. Brentford, der også havde danske Christian Nørgaard og Mads Roerslev med fra start, har dermed 11 point ned til første hold under nedrykningsstregen, Watford.

Chelsea ligger nummer tre - 14 point efter topholdet Manchester City.

