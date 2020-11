Sensationsklub gør tykt grin med Trump

Premier Leagues overraskende førerhold kunne ikke dy sig efter 2-0-sejren over Newcastle fredag aften

STOP THE COUNT!

USA's præsident, Donald Trump, brølede i versaler på Twitter torsdag morgen i et, syntes det, desperat forsøg på at standse blødningen i kølvandet på valget tirsdag.

Det er siden blevet latterliggjort i både USA og andre dele af verden.

Blandt andet fredag aften, hvor fodboldklubben Southampton FC morede sig på bekostning af Trump.

Baggrunden var sejren over Newcastle United på 2-0, der sensationelt sendte Jannik Vestergaard og co. helt til tops i Premier League. En position The Saints ikke havde været i siden 1988...

Klubben smækkede derpå et billede af den aktuelle stilling på Twitter med ordene STOP THE COUNT.

Det fik naturligvis hurtigt opmærksomhed og læssevis af himmelvendte tommeltotter og retweets i både England og det store udland.

Southampton har befundet sig i Premier League uafbrudt siden 2012 og sluttede som nummer henholdsvis otte, syv, seks og otte fire sæsoner i træk, mens man de seneste år har ligget i den tunge ende.

Andenpladsen i 1984 er fortsat klubbens bedste resultat i Englands bedste række.

