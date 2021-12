Sidste sekund: Sejr efter kæmpe afbrænder

... så vi kan gemme denne artikel for dig.

Liverpool prøvede og prøvede, og dybt inde i overtiden lykkedes det at score, da klubben lørdag var på besøg hos Wolverhampton i Premier League.

Divock Origi vendte på en tallerken i feltet og trillede kuglen i netmaskerne til 1-0, som også blev kampens resultat.

Opgørets mest bemærkelsesværdige indslag stod den portugisiske Liverpool-spiller Diogo Jota for.

Den tidligere Wolverhampton-angriber fik nemlig en kæmpemæssig chance, da han i anden halvleg skulle passere to markspillere, der havde taget plads i målet, fordi keeper Jose Sa var på skovtur uden for feltet.

Men Jota sparkede kuglen lige på Conor Coady, selv om han havde stort set hele målet at sende bolden ind i. Årets afbrænder, vil nogen nok mene.

Se episoden her:

Han kan dog glæde sig over, at Origi sørgede for tre point, som sender Liverpool på førstepladsen i Premier League.

Den førsteplads kan Manchester City dog overtage med en sejr over Watford senere lørdag.

Ikke overraskende var det Liverpool, der greb taktstokken fra kampens indledning, men det førte bare ikke til så meget.

Først efter 32 minutter lykkedes Liverpool med at dirke Wolverhamptons stærke defensiv op, men Diogo Jota headede forbi mål, da han fik chancen efter et indlæg fra Trent Alexander-Arnold.

Få minutter senere brændte det på igen. Mohamed Salah var lige ved at nå frem til et indlæg fra Andy Robertson, men Conor Coady lykkedes på imponerende vis med at holde egypteren fra scoring.

Wolverhampton var ganske harmløs i sit offensive spil og kom aldrig for alvor i nærheden af en scoring. Det gjorde Liverpool dog. Men skarpheden manglede.

Efter 50 minutter fik Thiago Alcântara to chancer, da bolden havnede hos ham i feltet. Først blev bolden blokeret af Raúl Jiménez, inden keeper Jose Sa reddede det andet forsøg på målstregen.

Ti minutter senere var Jose Sa på skovtur. Keeperen løb fejl af bolden uden for feltet, og så fik Diogo Jota frit løb mod målet, hvor Sa ikke længere var.

Det var til gengæld forsvarsspillerne Max Kilman og Conor Coady. Jota havde næsten hele målet at skyde i, men sendte bolden lige i maven på Coady.

Liverpool blev ved med at lede efter chancerne, men først fire minutter inde i overtiden kom forløsningen, da Divock Origi fik bolden i feltet.

Angriberen havde ryggen til mål, men vendte rundt og fandt et hul i den mur, Jose Sa ellers havde sørget for at stille op i Wolverhampton-målet i det meste af opgøret.

Andetsteds fik den nye Newcastle-cheftræner Eddie Howe sin første succesoplevelse, da klubben slog Burnley 1-0. Southampton og Brighton spillede 1-1.