Sidste udkald: Eriksen i møde med United

BBC fortæller, at Manchester United har holdt møde med Christian Eriksen, men klubben regner med, at han vil til Spanien

Tirsdag styrtdykkede oddset på, at Christian Eriksen skulle til Manchester United i dette transfervindue, og nu melder BBC, at den danske Premier League-stjerne har holdt møde med den traditionsrige klub.

Den store engelske medie meddeler dog, at der ikke har været noget gennembrud - snarere tværtimod. Samme historie bringer The Independent.

Ifølge BBC regner De Røde Djævle nemlig ikke med danskeren, for de mener, at han hellere vil til Spanien. Her har især Real Madrid og også Atletico Madrid været på tale.

The Telegraph fortæller onsdag, at Tottenham har talt med sidstnævnte. De skulle dog have interesse i at vente på, at det engelske vindue lukker i morgen, for det kunne sænke prisen på danskeren.

I juni fortalte Eriksen til en landsholdssamling, at han godt kunne tænke sig at prøve noget nyt, men indtil nu har det ikke materialiseret sig.

Danskeren, der har et år tilbage af kontrakten, har scoret 66 mål i 277 kampe for Spurs.

I Spanien er der også stadig gang i Eriksen-snakken, men her drejer det sig primært om, at Manchester United skal have fat i en afløser for Paul Pogba, hvis de skal sælge franskmanden til Real Madrid. Marca peger på, at Eriksen skulle være den mand.

Ifølge BBC ser handlen dog ud til at være død, og United regner ikke med at kunne nå at handle mere, inden englændernes vindue lukker torsdag kl. 18 dansk tid.

Manchester United har allerede brugt over en milliard i dette vindue på Harry Maguire, Aaron Wan-Bissaka og Daniel James.

