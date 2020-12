Sikker på Rooneys drenge

Thomas Frank og Wayne Rooney står onsdag aften over for hinanden som managers, når Brentford tager imod Derby i den engelske Championship.

Og danskeren har stor respekt for modstanderne, selvom de skuffende ligger i bunden af tabellen.

- Vi møder et hold, som alle inklusiv dem selv forventer vil ligge højere i tabellen, siger Frank til Derby Telegraph.

- De vil dominere bolden, og når de rammer dagen, så gør de det rigtig godt. Vi er nødt til at forsvare godt, og hvis vi spiller op til vores bedste, så kommer vi til at dominere, siger Frank.

- Jeg er sikker på, at de vil ligge godt, når vi når slutningen af sæsonen, for de har et godt hold. Jeg er ikke bekymret for dem, men jeg er bekymret for, hvilken indsats de disker op med mod os, for det er et meget godt hold, siger Frank.

Brentford er uden nederlag i ni kampe og kan avancere fra syvendepladsen til nummer tre, hvis de vinder, mens Derby kan rykke ud af bund-tre, hvis de tager den fjerde kamp uden nederlag under den midlertidige træner Wayne Rooney.

Engelske medier melder, at Christian Nørgaad er tilbage på træningsbanen, men at kampen mod Derby kommer for tidligt til et comeback.

