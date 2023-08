Simeone om Højbjerg-rygter: Klubben bestemmer

Pierre-Emile Højbjerg er et varmt navn i den spanske hovedstad, hvor Atlético-træner Diego Simeone angiveligt har udset danskeren til at udfylde den tomme plads på midtbanen

I samtlige tre år, Pierre-Emile Højbjerg har spillet i engelske Tottenham, har han været fast mand på holdkortet.

Under flere forskellige trænere har Højberg været den pålidelige skraldemand, der også har udviklet sig til at være noget af en boldhungrende playmaker for den liljehvide hovedstadsklub.

Derfor har den 27-årige landsholdsspiller over sommeren været kraftigt rygtet til den spanske hovedstadsklub, Atlético Madrid.

Og nu forholder Atlético-træner Diego Simeone sig til rygterne.

- Vi har brug for én, der kan dele pladsen med Koke og tilføre mere konkurrence om pladsen. Sæsonen er lang, og de karakterer, vi har omkring Koke, er ikke vaskeægte midtbanespillere.

- Vi tror, at vi vil være mere konkurrencedygtige med tilgangen af en midtbanespiller, der kan tilføre holdet noget hierarkisk, personlighed og boldomgang, og som kan styrke den interne konkurrence på holdet.

- Er Højberg en mulighed?

- Der er visse navne, klubben har oppe at vende til at efterkomme det, vi søger og har brug for, på bedst mulige måde. Men klubben bestemmer, udtaler Atlético Madrid-træneren til spanske AS.

Såfremt Højberg ender i en bolsjestribet Atlético-trøje, står Tottenham ikke helt blottet tilbage på midtbanepladserne.

Holdet er kendt for at spille med to centrale midtbanespillere, og her står Rodrigo Bentancur, Yves Bissouma, Pape Mate Sarr og hjemvende Giovani Lo Celso klar til at udfylde det hul, Pierre-Emile Højberg efterlader sig holdkortet.