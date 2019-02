Sir Alex vender tilbage til Old Trafford

Der er visse Champions League-finaler, som man husker bedre end andre.

Det kan blandt andet være Liverpools heroiske comeback mod Milan, hvor man vendte 0-3 til 3-3 og vandt på straffespark. En anden er Manchester Uniteds finalesejr i 1999 over Bayern München.



Dengang var tyskerne foran med 1-0, da den ordinære spilletid løb ud, men da dommeren fløjtede af havde United vundet med 2-1 på et sejrsmål af den nuværende manager Ole Gunnar Solskjær.



Det er 20 år siden i år, og det bliver markeret med en reunion-kamp, hvor selveste Sir Alex Ferguson vender tilbage som manager for holdet for en stund. Hans 'Sir' blev desuden tildelt efter sejren over Bayern.



For Ferguson er der tale om en kamp, som han ser meget frem til at være en del af, og det er stadig en kamp, som han husker meget tydeligt. Det fortæller han til Sky Sports.



- Finalen mod Bayern München er en aften, som har ætset sig fast i hukommelsen på alle vores fans, og når der er så mange af de navne, der nu vender tilbage til Old Trafford for at fejre jubilæet, er en stor bedrift, lyder det fra Sir Alex Ferguson.



Den skotske manager stod i spidsen for Manchester United fra 1986 til 2013, hvor det lykkedes ham at vinde Premier League 13 gange samt fem FA Cup-pokaler og to Champions League-triumfer.

Se også: Drømmer sig 20 år tilbage inden brag: Kan Solskjær gøre det igen?

Se også: United-legende bliver manager

Se også: Utro med broderens kone: Slår tilbage i vild reklame

Her er Solskjærs nye liv i Manchester