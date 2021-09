Sjældne medaljer stjålet

Reece James fik tidligere i år en medalje, da han vandt Champions League med Chelsea - og han fik også en, da han med England vandt sølv ved EM.

De medaljer har han ikke længere, fortæller han selv på Instagram.

Da den 21-årige højreback tirsdag aften løb rundt på Stamford Bridge og spillede Champions League-kamp mod Zenit, brød en flok tyve ind i hans hus.

De fandt frem til det pengeskab, hvor Reece James opbevarer sine værdigenstande, og sammen formåede de at slæbe det ud af huset og ind i deres bil.

Reece James skriver, at der foruden medaljerne var forskellige smykker i skabet.

Han italesætter, at sejrene ikke kan tages fra ham, selv om han ikke længere har de fysiske beviser på dem. Men han håber på at få medaljerne tilbage.

- Jeg appellerer til alle mine Chelsea- og England-fans om hjælp til at identificere og anmelde disse undermålere, som aldrig kommer til at slappe af, fordi bevismaterialet vokser, skriver Reece James.

Han fortæller, at der ikke var nogen hjemme i hans hus, da tyvene brød ind.

På sin Instagram-profil har Reece James lagt overvågningsbilleder ud, hvor man kan se flere gerningsmænd, der bryder ind i huset og senere kæmper en ihærdig kamp for at få det store pengeskab gennem Reece James' have og ind i bagagerummet på en bil.