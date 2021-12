Skæbnedag for Premier League: Umuligt juleprogram

Der er corona-kaos i Premier League, hvor kun fire af rundens ti kampe blev i weekenden gennemført.

Et tætpakket juleprogram står for døren, og der vil være kampe hver dag fra 26. december til og med 30 december.

Klokken 14.00 dansk tid vil repræsentanter fra de 20 Premier League-klubber mødes med repræsentanter fra ligaen, og snakke om hvorvidt, der skal gøres noget ved juleprogrammet.

Bekymrede trænere

En lang række trænere herunder Thomas Frank, Jürgen Klopp, Thomas Tuchel og Antonio Conte har været ude og udtrykke deres bekymringer og utilfredshed.

Liverpool-træner Jürgen Klopp fortalte søndag Sky Sports, at det simpelthen ikke er muligt at gennemføre et juleprogram.

- Vi spillede onsdag, søndag og nu torsdag igen. Det er ikke muligt. Vi har ikke spillerne til det. Der er en risiko for, at vi får endnu et tilfælde, eller at vores spillere skal i karantæne, sagde Klopp, der ikke ser det som er mulighed at spille kampene, der er skemalagt 26. og 28. december.

Jürgen Klopp ser det ikke som en mulighed at gennemføre juleprogrammet. Foto: Reuters/Peter Powell/Ritzau Scanpix

En anden utilfreds tysker er Chelseas Thomas Tuchel, der ikke mener, at spillernes helbred bliver prioriteret, efter deres kamp mod Wolverhampton i weekenden ikke blev udsat på trods af syv tilfælde med covid-19.

- Vi udsætter vores spillere for en stor risiko, men det var beslutningen. Vi vil helt sikkert komme til at betale prisen for det på et tidspunkt, sagde Chelseas træner, der lagde vægt på, at hans spillere er tvunget i kamp på trods af, at de ikke har nået at træne sig i form.

--------- SPLIT ELEMENT ---------