Skal betale millioner for død angriber

Cardiff City er blevet dømt til at betale 45 millioner kroner i transfersum for den omkomne angriber Emiliano Sala til Nantes

Slagsmålet om overgangssummen for Emiliano Sala mellem Nantes og Cardiff City er afsluttet.

Argentineren omkom 21. januar, da hans fly styrtede ned i Den Engelske Kanal. Der havde han netop taget afsked med Nantes og var på vej til sin nye tilværelse i Cardiff, der havde købt ham for cirka 125 millioner kroner.

Emiliano Sala omkom undervej fra Nantes til Cardiff, og de to klubber har indtil nu været i konflikt om overgangssummen. Foto: Stephane Mahe/Reuters/Ritzau Scanpix

Siden har de to klubber ligget i strid om den transfersum, som Cardiff nægtede at betale, da Sala jo omkom og aldrig nåede i aktion for klubben, mens Nantes følte, at de var berettiget til hele overgangssummen, da handlen var afsluttet, og den 28-årige angriber havde forladt klubben.

Mandag mødtes FIFA-panelet Players’ Status Committee for at fine en afgørelse i sagen. Grunden er, at klubberne ikke har kunnet enes om en løsning, og der blev det besluttet, at Cardiff skal betale en reduceret overgangssum på 6 millioner euro - ca. 45 millioner kroner - for argentineren.

Det beløb svarer til den første afbetaling for angriberen, der aldrig nåede at blive udbetalt.

Begge klubber har nu ti dage til at appellere FIFA's afgørelse til sportens appel-domstol, CAS.

