Skal han redde United?

En af de store Manchester United-legender fra denne side af årtusindeskiftet kan være ved at få en ny vigtig rolle i den engelske storklub.

Manchester United leder efter en ny sportsdirektør, og ifølge avisen Daily Mail har ledelsen udset sig holdets tidligere styrmand i det centrale forsvar, Rio Ferdinand, som manden, der fremover skal være styrmand for klubbens sportslige ledelse.

Både Manchester Uniteds viceformand, Ed Woodwards, samt klubejeren, den stenrige amerikanske Glazer-familie, er angiveligt meget glade for tanken om, at Rio Ferdinand skal vende tilbage til klubben, hvor han havde stor succes som spiller.

Ferdinands aktiviteter efter karrierestoppet i 2015 har også været med til at overbevise klubbens ledelse om, at han er den rette mand til jobbet. Her har han først og fremmest overbevist med sine præstationer som ekspertkommentator på tv for britiske BT Sport, hvor Ferdinands analytiske evner har imponeret.

Derudover har han også forretningserfaring fra blandt andet tøj- og restaurationsbranchen, og kombineret med hans erfaring og historie med Manchester United, er klubben klar til at give ham chancen som sportsdirektør.

I sine 12 år som Manchester United-spiller vandt Rio Ferdinand seks engelske mesterskaber, to liga cup-trofæer samt en enkelt Champions League-titel. Det er denne succes, som Manchester Uniteds ledelse nok håber kan vende tilbage med Rio Ferdinands retur til Old Trafford.

Holdet har nemlig ikke umiddebart udsigt til hverken national eller international succes efter en svær sæson, som kan ende med en plads uden for top fire og dermed Champions League næste sæson.

