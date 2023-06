Skal renoveres for gigant-beløb: Se Premier Leagues 'nyeste' stadion

Det estimeres, at Luton Town skal bruge omkring 10 millioner pund for at blive klar til verdens største liga

I en nervepirrende straffesparkskonkurrence sikrede Luton Town sig oprykningen til verdens største og mest prestigefyldte fodboldliga, Premier League.

Hvad der dog ikke er prestigefyldt er Luton Towns hjemmebane, Kenilworth Road.

Ikke desto mindre bliver det stedet, hvor stjernerne som Erling Haaland, Harry Kane og Christian Eriksen skal forbi.

Byen Luton ligger omkring 30 minutter nord fra London. Foto: Carl Recine/Ritzau Scanpix

Med en tilskuerkapacitet på lige omkring 10.000 bliver Kenilworth Road Premier Leagues mindste stadion nogensinde.

Samtidig estimeres det, at klubben skal investere, mere end 10 millioner pund i det over sommeren for at få det klar til fodboldligaens krav.

De penge skal blandt andet benyttes på toiletter, kantine og pressefaciliteter.

Pengene er dog ikke Luton Towns største problem, da klubbens sejr gav dem en pengepræmie på omkring 1,5 milliarder danske kroner.

Flere Premier League-klubber har gennem de seneste år fået lavet enorme stadions med fine faciliteter. Men når turen går til Luton, skal ligaens stjernespillere nok forvente andre kvaliteter. Foto: Carl Recine/Ritzau Scanpix

Specielt klubbens udebaneafsnit, Oak Stand, er blevet kendt gennem den seneste tid.

Tribunen byder nemlig på en noget sær entre, som ligger klemt ind mellem flere rækkehuse.

Luton Town blev dannet i 1885, men det bliver alligevel første gang nogensinde i klubbens historie, at de skal spille i Premier League.

Byen Luton ligger omkring 30 minutter nord fra London.

Her er indgangen til Luton Towns famøse udebaneafsnit. Foto: Carl Recine/Ritzau Scanpix

Tribunerne på Kenilworth Road ligner mere noget, der tilhører et klasselokale end et stadion. Foto: Carl Recine/Ritzau Scanpix

Skal man have en souvineer med hjem fra Luton Town, så kan man slå et visit forbi deres butik. Foto: Carl Recine/Ritzau Scanpixv