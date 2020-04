Skammelig jagt på Premier League-stjerner

Premier League har foreslået, at ligaens spillere giver afkald på 30 procent af deres løn for at hjælpe Englands bedste fodboldrække gennem den øjeblikkelige coronakrise.

Den tidligere Manchester United-angriber Wayne Rooney er dog ude med en heftig kritik af forslaget.

- Hvorfor skal fodboldspillerne gøres til syndebukke?

- Når Premier League offentliggør sådan et forslag, så øger det presset på spillerne og skaber en situation, som de (spillerne, red.) ikke kan vinde, skriver Wayne Rooney i en klumme i avisen Sunday Times.

- Hvis spillerne siger, at de ikke kan gå med til at afgive 30 procent - også selv om det kan betyde, at det vil ruinere nogle af dem økonomisk - så vil det blive præsenteret som, at 'rige spillere afviser at afgive løn', mener han.

Rooney, der i dag er manager for Derby i den næstbedste engelske fodboldrække, ser ingen grund til, at Premier League er gået offentligt ud med deres tanker.

- Hvorfor? Det er som om, at det handler om at gøre spillerne til skamme. At tvinge dem op i et hjørne, hvor de skal samle regningen op for mistet omsætning (i klubberne, red.), skriver han.

Den tidligere fodboldspiller kritiserer også den britiske sundhedsminister Matt Hancock, efter at han tidligere på ugen opfordrede Premier League-spillerne til at gå ned i løn.

Wayne Rooney beskriver den offentlige snak om en kollektiv lønnedgang for spillerne som direkte skammelig.

Han mener i stedet, at hver enkelt klub burde tage en snak med sine spillere.

- Klubberne burde sætte sig med hver enkelt spiller og forklare dem, hvor meget de skal spare for at overleve. Det ville spillerne acceptere.

- En spiller vil måske sige, at han kan klare 30 procent, mens en anden vil sige, at han kun har råd til fem procent, skriver Wayne Rooney.

Kampene i Premier League er suspenderet på ubestemt tid, hvilket betyder, at de engelske klubber har mistet en stor del af omsætningen.

Ligaen vil først blive genoptaget, når det er sundhedsmæssigt forsvarligt. Der resterer fortsat ni spillerunder.

