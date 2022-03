Skandalen fortsætter: I kæmpe problemer

West Hams franske forsvarsspiller Kurt Zouma og hans bror Yoan Zouma skal sigtes for mishandling af en kat.

Det oplyser den britiske dyreværnsorganisation RSPCA onsdag ifølge blandt andet The Guardian og Reuters.

- Efter en grundig undersøgelse har vi startet processen med at retsforfølge Kurt Zouma og Yoan Zouma, skriver RSPCA.

RSPCA oplyser også, at organisationen har fodboldspillerens to katte i sin varetægt, og man vil komme med flere oplysninger, når der er en dato på retssagen.

Meldingen kommer efter, at Yoan Zoumas klub, Dagenham & Redbridge fra den femtebedste række, tidligere på dagen oplyste, at han er tilbage i truppen efter fire ugers suspendering.

I begyndelsen af februar florerede en video af Kurt Zouma, der mishandlede sin kat til grinende tilråb.

Man så blandt andet Zouma samle katten op og lave, hvad der allermest ligner et målspark med kæledyret. Bagefter kan man se ham slå katten i hovedet og kaste en sko efter den.

Zouma undskyldte hurtigt. West Ham fordømte i klare vendinger forsvarsspillerens handlinger på videoen.

Ifølge Sky Sports idømte West Ham ham desuden en bøde på 250.000 pund, hvilket svarer til mere end 2,2 millioner kroner. Han spillede dog videre på klubbens førstehold.

West Ham har efter onsdagens melding fra RSPCA udsendt en kort meddelelse. Her noterer klubben sig, at Kurt Zouma har været samarbejdsvillig i forbindelse med undersøgelsen, og at begge katte er ved godt helbred og uden skader.

- Af juridiske årsager vil hverken Kurt eller klubben komme med yderligere kommentarer på nuværende tidspunkt, skriver West Ham desuden ifølge Reuters.

27-årige Zouma har tidligere i karrieren repræsenteret blandt andet Chelsea og Everton.

Han står desuden noteret for 11 A-landskampe for Frankrig. Den seneste fik han i november sidste år.