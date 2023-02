Sker i næste uge: Men nu har Eriksen smidt krykkerne

Manchester United havde nok at smile ad søndag aften.

Det går godt i Premier League og Europa League, og nu har tropperne såmænd også vundet den engelske Liga Cup med en 2-0-sejr over Newcastle.

Christian Eriksen var på grund af sin skade ikke med i opgøret, men han tog del i fejringen på banen, hvor han også leverede opløftende nyt om sin situation.

- Jeg har det godt. Det er altid kedeligt at have sådan en beskyttelsesstøvle på og være på krykker, men nu har jeg smidt krykkerne og har kun støvlen på, sagde den danske landsholdsstjerne ifølge Manchester Evening News.

- I næste uge bør den være væk, så jeg endelig kan begynde at gå.

Foto: John Sibley/Ritzau Scanpix

For en måned siden kom Eriksen galt af sted med sin ankel, da han blev tacklet voldsomt af Andy Carroll i anden halvleg af FA Cup-kampen mod Reading.

Det er en skade, der ventes at holde ham ude til april eller maj, og selvom genoptræningsforløbet går efter planen, savner han at tage del Manchester Uniteds succes for tiden.

- At se kampen fra tribunen er mere nervepirrende end at spille kampen, men jeg bevarede roen, og det er fedt at se, hvor glade de er. Jeg er bare glad for, at vi vandt kampen, fortalte han efter sejren over Newcastle.

Skaden får også konsekvenser på det danske landshold, som må undvære Eriksen i EM-kvalifikationskampene mod Finland og Kasakhstan i marts.