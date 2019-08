Skifte på vej? Odds styrtdykker på Eriksen

Oddsene på Christian Eriksens skifte til Manchester United styrtdykker denne tirsdag, hvor der kun er to døgn til lukning af det engelske transfervindue.

Rygter fra både Spanien og England har sendt et Eriksen-skifte til Manchester United helt ned i odds 1,75 hos den store engelske bookmaker Skybet, mens klubber som Juventus og Real Madrid vurderes som de næste i favoritfeltet til 11 gange pengene.

Hos Madrid-avisen AS kører de således Eriksen-rygtet helt i top.

- De Røde Djævle har fremskyndet samtalerne med Eriksen i de sidste par dage og har fremlagt en fem-årig aftale og en løn tæt på Pogbas.

- Den danske midtbanespiller overvejer kraftigt at acceptere tilbuddet, og United vil bygge holdet op omkring ham, lyder det.

Ifølge den spanske avis er interessen for Eriksen heller ikke helt ny.

- Danskeren har stået højt på Uniteds ønskeliste siden slutningen af marts, da Ole Gunnar Solskjær lagde navnet på bordet i et af sine første møder omkring den kommende sæson, lyder det.

Og hvorfor skulle en spansk avis så kende til detaljerne omkring Eriksen og Manchester United, kan man spørge sig selv.

Primært fordi Madrid-avisen er kendt for at have gode kilder i Real Madrid, der længe har været den hedeste kandidat til at overtage Eriksen i Tottenham.

De hvidklædte spaniere vil dog hellere have Paul Pogba fra netop Manchester United, men Eriksen er stadig i spil som et alternativ.

- Ifølge vores oplysninger har Real Madrid stadig regelmæssig kontakt med Eriksens lejr, lyder det i avisen.

Christian Eriksen i kamp for Tottenham sidste uge MICHAEL DALDER

Eriksen i kamp mod Bayern i sidste uge. Foto: MICHAEL DALDER/Ritzau Scanpix

Avisen skriver, at Eriksen allerede for et par måneder siden indgik en mundtlig aftale med Real Madrid, som stadig er den klub, han drømmer om at spille for.

- Og hvis Real Madrid ikke kan lave en aftale med Pogba, så ville Eriksen kunne hentes sammen med Donny van de Beek for en pris, der er mindre end de 1,2 milliarder kroner, som United kræver for Pogba, lyder det.

Ifølge den spanske avis vil Real Madrid her et år før Eriksens kontraktudløb kunne få ham for blot 373 millioner kroner, mens han koster 75 millioner kroner mere, hvis det er en engelsk klub som United, der snupper ham.

Hos Manchester Evening News har de ingen deciderede artikler om, at skiftet til United er tæt på, men deres kæmpe live-opdatering fra transfermarkedet beskriver, at Eriksen er 'tæt' på Manchester United-skifte.

Også Daily Telegraph skriver om Eriksen. Her forlyder det også, at Tottenham-formand Daniel Levy er klar til at lytte på langt mindre bud, end de 1,1 milliarder kroner, han krævede før sommerferien.

- Europæiske klubber kan muligvis snuppe danskeren for under 400 millioner kroner, lyder det.

Ifølge avisen arbejder Tottenham lige nu hårdt på at hente både Sportings Bruno Fernandes og Betis' Giovani Lo Celso før torsdagens transferdeadline, selvom Eriksen stadig er i klubben.

- Det giver Juventus, Real Madrid, Atlético Madrid, der alle har vist interesse for Eriksen, chancen for at købe midtbanespilleren billigt efter det engelske vindues lukning. Inter overvåger også situationen, skriver avisen.

Flere Tottenham-fans har på det seneste også slået på trommer for, at Tottenham bare skal sælge danskeren. Senest efter danskerens andet brændte straffespark i forsæsonen.

- Straffespark er et lotteri, men hans kropssprog viser, at han ikke ønsker at være i Spur. Ingen er større end fodboldklubben. Hvis han ikke ønsker at være her, så slip af med ham, lyder det Ricky Sacks, der er vært på Tottenham-podcasten Last Word On Spurs og har mere end 36.000 følgere på Twitter. Flere andre fans har samme holdning.

Det er klokken 18.00 torsdag, at det engelske transfervindue lukker.

Hvis Manchester United skal købe Eriksen, skal det derfor ske inden da, mens Tottenham stadig kan sælge Eriksen til udlandet frem til 2. september.

Også navne som Philippe Coutinho og Sergej Milinkovic-Savic har været nævnt i Manchester United, men lige nu kører historien om Eriksen til United verden rundt.

Opdateret 12.37

Ifølge en af Ekstra Bladets engelske pressekilder kan man dog ikke udelukkes, at det store United-rygte omkring Eriksen er sat i gang af danskerens agent Martin Schoots, der har interesse i at få de udenlandske klubber ud af busken for at købe Eriksen fri.

Fra samme kilde lyder det i øvrigt, at det formentlig bliver Giovani Lo Celso, der kommer til Tottenham som afløser for Eriksen, mens det formentlig lykkes at holde Danny Rose og Toby Alderweireld i klubben.

