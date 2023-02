Skræk-sæson fortsætter: Ny Chelsea-skuffelse

Enzo Fernandez er det dyreste indkøb nogensinde i engelsk fodbold.

Chelsea-træner Graham Potter har da heller ikke tøvet med at sende den argentinske midtbanespiller i aktion.

Fredag - tre dage efter sit skifte til Chelsea - startede Fernandez inde, da lokalrivalerne fra Fulham gæstede Stamford Bridge.

Netop Fernandez' debut endte med at være noget af det mest interessante i opgøret, der endte 0-0.

Enzo Fernandez var tæt på at få en drømmedebut. Med cirka 20 minutter tilbage sendte han således et langskud tæt forbi den ene stolpe.

Enzo Fernandez blev købt for cirka 900 millioner kroner i Benfica. (Arkivfoto). Foto: Glyn Kirk/Ritzau Scanpix

Små ti minutter senere var et andet nyindkøb, David Datro Fofana, tæt på at udnytte, at Fulham-målmand Bernd Leno var på noget af en skovtur. Men den unge angriber måtte se sit skud blive clearet af en Fulham-forsvarer.

Et tredje nyindkøb, Mykhailo Mudryk, startede også inde for Chelsea for første gang.

Ukraineren, der debuterede mod Liverpool for to uger siden, gjorde sig dog ikke særligt bemærket og blev skiftet ud i pausen til fordel for Noni Madueke, der ligesom Enzo Fernandez, David Datro Fofana, Mudryk, og fire andre spillere, blev købt af Chelsea i januar.

Chelsea har betalt, hvad der svarer til cirka 900 millioner kroner for Enzo Fernandez, som blev købt i portugisiske Benfica.

I alt brugte Chelsea i januar, hvad der svarer til cirka 2,5 milliarder kroner på spillere.

Med fredagens resultat har Fulham 32 point på sjettepladsen i Premier League. Chelsea har 30 point på niendepladsen, men har spillet en kamp færre end Fulham.